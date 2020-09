अहमदनगर जिल्ह्यात एका दिवसात ७६६ कोरोनाबाधित; तर ५६७ रुग्णांना डिस्चार्ज

अहमदनगर: जिल्ह्यात आज ५६७ रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. आता बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या २३ हजार २४१ इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण हे आता ८३.३८ टक्के इतके झाले आहे. दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजल्यापासून आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत रूग्ण संख्येत ७६६ ने वाढ झाली. यामुळे उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता ४,२२५ इतकी झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅबमध्ये २४३, खाजगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत २६६ आणि अँटीजेन चाचणीत २५७ रुग्ण बाधीत आढळले आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅबमध्ये बाधीत आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये मनपा ५६, संगमनेर ४२, पाथर्डी २१, नगर ग्रामीण ११ श्रीरामपूर ०९, कंटेन्टमेंट ११, नेवासा ३३, श्रीगोंदा १४, पारनेर ०१, अकोले ०१, राहुरी २२, शेवगाव ०२, कोपरगाव १५, जामखेड ०३, कर्जत ०१ आणि इतर जिल्हा ०१ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. खाजगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत बाधीत आढळून आलेल्या २६६ रुग्णांची नोंद एकूण रुग्ण संख्येत घेण्यात आली. यामध्ये, मनपा ७१, संगमनेर १७, राहाता ३०, पाथर्डी ०४, नगर ग्रामीण ३०, श्रीरामपूर ३४, कंटेन्टमेंट ०३, नेवासा १०, श्रीगोंदा ०२, पारनेर ०५, अकोले ०८, राहुरी २९, शेवगाव ०५, कोपरगांव ०२, जामखेड १६ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. अँटीजेन चाचणीत आज २५७ जण बाधीत आढळून आले. यामध्ये मनपा ६८, संगमनेर २१, राहाता १०, नगर ग्रामीण ०१, श्रीरामपूर १६, कंटेन्टमेंट ०५, नेवासा २२, श्रीगोंदा ३०, पारनेर ०७, अकोले ०१, राहुरी ०१, शेवगाव ३२, जामखेड १४ आणि कर्जत २९ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, आज ५६७ रुग्णांना बरे झाल्यामुळे डिस्चार्ज मिळाला. यामध्ये, मनपा १७७, संगमनेर १६, राहाता ५४, पाथर्डी ०८, नगर ग्रामीण ३८, श्रीरामपूर ३१, कंटेन्टमेंट १७, नेवासा ४३, श्रीगोंदा ३४, पारनेर २३, अकोले २०, राहुरी २६, शेवगाव ४६, कोपरगाव ०५, जामखेड १०, कर्जत ०८, मिलिटरी हॉस्पिटल १० आणि इतर जिल्हा ०१ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. बरे झालेली रुग्ण संख्या २३२४१

उपचार सुरू असलेले रूग्ण ४२२५

मृत्यू ४०९

एकूण रूग्ण संख्या २७८७५ (स्त्रोत: नोडल अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय अहमदनगर) संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Ahmednagar district the number of corona patients has increased to 766 today