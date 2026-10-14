Drought Relief: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा विभागाचे वितरणाचे नियोजन, पावणेतीन लाख क्विंटल धान्यसाठा मंजूर

अहिल्यानगर: पर्जन्यमानातील तूट आणि त्यातून निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ वेळेत आणि विनाविलंब मिळावा, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता राखणे आणि दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देणे, यासाठी पुरवठा यंत्रणा कार्यरत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्याची उपलब्धता, साठवणूक, उचल आणि रास्तभाव दुकानांमार्फत वितरण या सर्व बाबींचे नियोजन करण्यात येत आहे. .जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यात एकूण १० लाख ६० हजार ८७२ अंत्योदय, केशरी व शुभ्र शिधापत्रिका आहेत. या शिधापत्रिकांशी संबंधित अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांतील एकूण ६ लाख ८४ हजार ६५६ लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो. शासनाच्या नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध आव्हाने निर्माण होत असताना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ नियमितपणे मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेला दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही सुविधा केंद्र शासनाच्या ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना पोर्टेबिलिटीची सुविधा उपलब्ध आहे. रोजगार, व्यवसाय किंवा अन्य कारणांमुळे एखादा लाभार्थी दुसऱ्या तालुक्यात, जिल्ह्यात अथवा राज्यात स्थलांतरित झाला, तरी योजनेच्या लागू नियमांनुसार आणि उपलब्ध पात्रतेनुसार संलग्न रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्याचा लाभ घेता येतो..अन्नधान्य उपलब्धतेची स्थिती जिल्ह्यातील एकूण शिधापत्रिका ः १०, ६०, ८७२ अंत्योदय व प्राधान्य लाभार्थी ः ६, ८४, ६५६ गोदामांची साठवण क्षमता ः ३६, ०६० टन ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसाठी मंजूर अन्नधान्याची उचल ः २, ८५, ३७८ क्विंटल आतापर्यंत उचललेले धान्य ः १, ५९, ७०९ क्विंटल.उर्वरित अन्नधान्याचीही उचल निर्धारित वेळेत जिल्ह्यातील तालुकानिहाय शासकीय गोदामांची एकूण साठवण क्षमता ३६ हजार ६० मेट्रिक टन आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या २ लाख ८५ हजार ३७८ क्विंटल अन्नधान्याच्या उचलीस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १ लाख ५९ हजार ७०९ क्विंटल अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अन्नधान्याची उचल निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल. तशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.