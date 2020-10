नगरच्या रस्त्यांवरचा अंधेरा हटणार, नगरसेवकांनी दिला निधी

नगर ः शहरातील पथदिवे देखभाल- दुरुस्तीचे काम महापालिकेकडे आहे. मात्र, पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसल्याने अनेक पथदिवे नादुरुस्त आहेत. या संदर्भात "सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तो आज मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील अंधार दिवाळीपूर्वी दूर होण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा काल दुपारी झाली. सभापती मनोज कोतकर, नगरसेवक गणेश भोसले, कुमार वाकळे, डॉ. सागर बोरुडे, प्रकाश भागानगरे, उपायुक्‍त डॉ. प्रदीप पठारे, शहर अभियंता सुरेश इथापे, विद्युत विभागप्रमुख राजेंद्र मेहेत्रे आदी उपस्थित होते. महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वी पथदिव्यांत गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. त्यातून महापालिकेचे वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे महापालिकेच्या विद्युत विभागात काम करणारे अधिकारी पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीच्या कामात सावध भूमिका घेत होते. परिणामी, शहरातील पथदिव्यांच्या दुरुस्तीची कामे थंडावली. महापालिका आयुक्‍तांकडे 25 लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार आहेत. मात्र, पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीसाठी 25 लाखांपेक्षाही जास्त खर्च येणार आहे. शहरात 36 हजार पथदिवे आहेत. त्यांपैकी 15 टक्‍के दिवे बंद आहेत. महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी महासभेत पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीच्या कामाचा विषय घेतला. त्यात नगरसेवकांना स्थानिक कामांसाठी पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातील एक लाखाचा निधी पथदिव्यांसाठी देण्याचे निश्‍चित केले. 25 लाखांपेक्षाही जास्त खर्च येणार असल्याने, या कामाच्या निधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी पाठविला होता, तो आज सर्वानुमते मंजूर झाला. महापालिकेच्या स्टोअर विभागाने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार, पथदिव्यांच्या साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे दिवाळीपूर्वी शहरातील पथदिवे उजळणार आहेत. आजच्या सभेत शहरातील सॅल्व्हेशन आर्मीच्या इव्हॅन्जलिन बूथ हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या मजल्याची महापालिकेकडून दुरुस्ती करण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. नगरसेवक भोसले म्हणाले, ""बूथ हॉस्पिटलने शहरात कोरोनाविरोधातील लढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यामुळे सामाजिक दायित्व म्हणून या इमारतीच्या दुरुस्तीला महापालिकेने मदत करावी.'' शहरातील पथदिवे ः 36 हजार

बंद पथदिवे ः 5 हजार 400

सुरू असलेले पथदिवे ः 30 हजार 600



Web Title: Ahmednagar Municipal Corporation will install electric lights on the roads