Ahmednager : वीज गेली? मिस्ड कॉल द्या

Mumbai: मनसे विभाग अध्यक्षावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल

नुकत्याच गणपती विसर्जनमध्ये झालेल्या राड्यात लोकप्रतिनिधींनी गोळीबार केल्याची घटना ताजी असतानाच, मनसेच्या एका ३३ वर्षीय विभाग अध्यक्ष बलात्काराचा गुन्हा वि. प. मार्ग पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. (MNS Vrushant Wadke A case of rape has been registered