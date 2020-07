राजकीय नेते-अधिकाऱ्यांची अकोल्यात झाली आखाड पार्टी...एक होता पॉझिटिव्ह, आता...

नगर : अकोले येथे एका राजकीय कार्यकर्त्याच्या घरी झालेल्या आखाड पार्टी सोशळ मीडियावर व्हायरल झाली आहे. तालुक्यात तोच चर्चेचा विषय आहे. एक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कार्यकर्तेही या ओल्या पार्टीला उपस्थित होते. शुक्रवारी दि १७जुलै रोजी उशिरा आलेल्या कोरोना अहवालात अकोले तालुक्यातील ३ व्यक्ती पॉझिटिव्ह आले आहे. यात एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचादेखील समावेश आहे. हा पदाधिकारी कारखाना रोड येथे वास्तव्यास आहे. याच कारखाना रोड परिसरात दुसऱ्या राजकीय पुढाऱ्याने मटणाची पार्टी आयोजित केली होती. या मटण पार्टीचा आस्वाद घेण्यासाठी अकोले तालुक्यातील जवळपास सर्वच राजकीय नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यात आज कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचादेखील समावेश असल्याचे सांगितले जाते. या मुळेच सर्वच राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. आपला स्वॅब द्यावा तर चर्चा होईल आणि नाही द्यावा तर कोरोनाची भीती आहे. अशी द्विधा मनस्थिती पार्टीला गेलेल्यांची झाली आहे. हेही वाचा - लग्न करताय ही नियमावली वाचा कोरोना पेशंटच्या संपर्कात असल्यामुळे संबंधित राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचा स्वॅब घेण्यात आला होता. तो रिपोर्ट येईपर्यंत या पदाधिकाऱ्याने इतर व्यक्तींच्या संपर्कात न येणे आवश्यक होते. मात्र, तो गावभर फिरला. केवळ निष्काळजीपणामुळेच अकोले तालुक्यातील कोरोना संक्रमन वाढत आहे. या घटनेचे पडसाड तालुक्यात पडू लागलेत. या प्रकरणाची चौकशीची झाली पाहिजे. जर सर्वसामान्य व्यक्तींना कडक नियम लावून जर त्यांना होम क्वारंटाइन केले जाते. मग लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनाही स्वतःहून क्वारंटाइन व्हावे. मंत्री बाळासाहेब थोरात स्वतःहून क्वारंटाइन झाले होते. मंत्री शंकरराव गडाख यांनीही तेच केले आहे. त्यांचा कित्ता अकोल्यातील पुढाऱ्यांनी गिरवावा, अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

