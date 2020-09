एलआयसीच्या आदेशाचे अकोल्यात का झाले उल्लंघन

अकोले (नगर) : देशात व राज्यात आयुर्विमा महामंडळाने देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणवजी मुखर्जी यांच्या निधनामुळे ६४वा वर्धापन दिन साजरा केला नाही. मात्र अकोले शाखेत या दिनाचे औचित्य साधून एल.आय.सी. कर्मचारी संघटनेने तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी यांना शाखेत बोलावून त्यांचा सत्कार करून खाजगीकरण नको, म्हणून निवेदन दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यावेळी वर्ग १ चे अधिकारी संघटनेचे भागवत गीते, विमाविकास अधिकारी आर.एच.लगे, विनायक कुलकर्णी, महेंद्र वराडे, शाखाधिकारी मेने, संजय खरात आदी उपस्थित होते. यावेळी आमदार डॉ.किरण लहामते यांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात आपण आहोत. त्यासाठी आपण निश्चित पाठिंबा देऊ असे आश्वासन दिले. तसेच त्यांनी वर्धापन दिनास शुभेच्या दिल्या. यावेळी त्यांचा कर्मचारी अधिकारी संघटनेने सत्कार केला. ६४ वा वर्धापन दिन रद्द केला आहे. तरीही तसे आदेश संगमनेर मुख्य शाखेला प्राप्त असतानाही वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून अधिकारी संघटनेने ६४ वा वर्धापन दिनानिमित्त बोर्ड लावून हा निवेदन देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला असे का ? असा सवाल उपस्थित केला असून यावेळी प्रणवजी मुखर्जी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली का? हाही विषय उपस्थित होत आहे. मात्र खाजगीकरण नको, हे अधिकारी व कर्मचारी यांचे मत असले तरी ६४ वा वर्धापन दिवस देशात रद्द केला असताना अकोले शाखेत घेऊन आदेशाचे उल्लंघन तर केले नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवण्यात आले आहे की त्यांना प्रणव मुखर्जी गेल्याचे समजले नाही. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The Akole branch of the Life Insurance Corporation violated the order