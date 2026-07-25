अहिल्यानगर

Akole Flood: महापुराने अकोलेचा पश्‍चिम पट्टा वेढला, दरड कोसळल्यानं दहा गावांचा संपर्क तुटला; जमिनी वाहिल्या

Heavy Rain Disrupts Life in Western Akole: अकोले तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, पूर आणि रस्ते बंद झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
Akole Flood

Akole Flood

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले: अकोले तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कळसूबाई, भंडारदरा, घाटघर, रतनवाडी, पाचनई, हरिश्चंद्रगड, शेंडी, वारंघुशी, पाचपट्टा, पांजरे आणि धामणमाळ परिसरात दरडी कोसळणे, भूस्खलन, रस्ते बंद होणे, झाडे उन्मळून पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि घरांमध्ये पाणी घुसल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

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