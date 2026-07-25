अकोले: अकोले तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कळसूबाई, भंडारदरा, घाटघर, रतनवाडी, पाचनई, हरिश्चंद्रगड, शेंडी, वारंघुशी, पाचपट्टा, पांजरे आणि धामणमाळ परिसरात दरडी कोसळणे, भूस्खलन, रस्ते बंद होणे, झाडे उन्मळून पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि घरांमध्ये पाणी घुसल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..सततच्या पावसामुळे भंडारदरा धरण तांत्रिकदृष्ट्या भरले असून, धरणातून स्पिलवेमधून, तसेच वीजनिर्मितीसाठी प्रवरा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवरा नदीला पूर आला असून, रंधा धबधबा यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच सुरू झाला आहे. पाणलोट क्षेत्रातील जोरदार पावसामुळे निळवंडे धरणही ५० टक्क्यांहून अधिक भरले आहे. कळसूबाई शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या धामणमाळ परिसरात शुक्रवारी मोठे भूस्खलन झाले..TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील मास्टरमाईंड अटकेत... २५ वर्षांपासून देशभरात चालवत होता रॅकेट, कोण आहे बिजेंद्र गुप्ता?.डोंगराचा कडा कोसळल्याने माती, दगड आणि पाण्याचा लोंढा पांजरे गावात घुसला. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले, तर सुमारे २० नागरिक बाधित झाले. भातशेतीत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. लक्ष्मण उघडे, पोर्ल पाटील, सोमनाथ उघडे आणि अशोक उघडे यांच्या शेतांचे मोठे नुकसान झाले. घरात पाणी घुसल्याने महसूल विभाग व पंचायत समितीने त्यांना समाजमंदिरात हलवले असून, जनावरे मृत झाल्याने पशुवैद्यकीय विभागाने पंचनामे सुरू केलेले आहेत. पाणलोट क्षेत्रा २० घरे पडलेले असून, महसूल विभाग पंचनामे धामणमाळ (अकोले) ः कळसूबाई शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या धामणमाळ परिसरात शिरलेले पाणी..करण्यात व्यस्त आहेत. वारंघुशी-शेंडी मार्गावर मोठी दरड कोसळल्याने दहा गावांचा संपर्क तुटला. रस्त्यावर माती आणि दगडांचा ढिगारा साचल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. अनेक झाडे उन्मळून रस्त्यावर पडली. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी हातात खोरे घेऊन माती हटविण्याच्या कामात सहभाग घेतला. .ससंकट एका नजरेतधामणमाळ येथे भूस्खलन; पांजरे गावात पाणी२० नागरिक बाधित, भातशेतीचे मोठे नुकसानवारंघुशी-शेंडी मार्ग बंद; दहा गावांचा संपर्क तुटलाभंडारदरा ९५ टक्के, निळवंडे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भरले२५ गावे अंधारात; मोबाईल नेटवर्क ठप्प पर्यटनस्थळे बंद; पुढील २४ तास अतिमुसळधार पावसाचा इशारा.IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या.प्रवरा नदीत विसर्गनाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या धुवांधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. गुरुवारी (ता.२३) रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास पुराच्या पाण्यामुळे कमालपूर येथील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. यामुळे जिल्ह्याचा मराठवाड्याशी असणारा थेट संपर्क तुटला आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून पाटबंधारे विभागाने या पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. नागरिकांना बंधाऱ्याकडे न जाण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या गोदावरी पात्रात ९४ हजार ४९७ क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, पुराची स्थिती पाहता शनिवारी (ता. २५) सुद्धा हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणे शक्य नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. गोदावरीच्या पुरासोबत भंडारदरा धरण परिसरातही जोरदार पाऊस सुरू असल्याने प्रवरा नदीच्या पात्रातून १४ हजार १८२ क्यूसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले आहे. ओझर बंधाऱ्यातून ११ हजार ३७५ क्यूसेक वेगाने विसर्ग सुरू आहे. प्रवरा नदीची क्षमता २५ हजार क्यूसेकपर्यंत असल्याने सध्या तरी धोक्याची पातळी ओलांडलेली नाही आणि त्यामुळे कोणत्याही भागातील नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.