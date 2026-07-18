Akole: भाजपच्या नगरसेवकांचा भाजपच्याच नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव; नगराध्यक्ष पायउतार

अकोले: अकोले नगरपंचायतीत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असताना भाजपच्याच नगरसेवकांनी भाजपच्या नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर केला. यामुळे नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव शुक्रवारी (ता.१७) विशेष सभेत १२ विरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर झाला. भाजपचे चार आणि काँग्रेसचा एक नगरसेवक सभेला अनुपस्थित राहिले. यामुळे नगराध्यक्षपद रिक्त झाले..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नगरपंचायतीच्या सभागृहात सकाळी ११ वाजता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले, तर मुख्याधिकारी धनश्री पवार यांनी त्यांना सहकार्य केले. सभेला भाजपचे आठ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे दोन आणि शिवसेनेचे दोन असे एकूण १२ नगरसेवक उपस्थित होते..SIR ला हलक्यात घेऊ नका... तुमचं नाव मतदार यादीतून कट होणार? नंतर काय कराल? सोप्या भाषेत माहिती.नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावावर आवाजी मतदान घेण्यात आले. उपस्थित सर्व १२ नगरसेवकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने तो दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक बहुमताने मंजूर झाला. गटनेत्या तमन्ना मोहसीन शेख, सोनाली नाईकवाडी, कविता शेळके, माधुरी शेणकर, प्रतिभा मनकर, जनाबाई मोहिते, श्वेताली रुपवते, विमल मंडलिक, नवनाथ शेटे, सागर चौधरी, आरीफ शेख आणि हितेश कुंभार उपस्थित होते..वैभव पिचड यांना धक्कादीड वर्षापासून नगरसेवकांमध्ये सुरू असलेली नाराजी आणि अंतर्गत मतभेद वेळेत मिटविण्यात पक्ष नेतृत्वाला अपयश आल्याचे घडामोडीतून स्पष्ट होत आहे. माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या नेतृत्वालाही हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे..Pune: खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला; दौंड, इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी निर्णय.नगराध्यक्ष अनुपस्थितज्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव होता ते नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, उपनगराध्यक्ष शरद नवले, नगरसेविका शीतल वैद्य, वैष्णवी धुमाळ, तसेच काँग्रेसचे नगरसेवक प्रदीप नाईकवाडी हे सभेला अनुपस्थित राहिले.विशेष सभेत एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने तो मंजूर झाला. नगराध्यक्षपद रिक्त झाले आहे. लवकरच जिल्हाधिकारी नव्या नगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करतील. - अरुण उंडे, उपविभागीय अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.