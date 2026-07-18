अहिल्यानगर

Akole: भाजपच्या नगरसेवकांचा भाजपच्याच नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव; नगराध्यक्ष पायउतार

BJP Councillors Pass No-Confidence Motion Against BJP President: अकोले नगरपंचायतीत भाजपच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर केला.अकोले नगरपंचायत, अविश्वास ठराव आणि भाजपमधील अंतर्गत संघर्षामुळे नगराध्यक्षांना पद सोडावे लागले.
Akole

Akole

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले: अकोले नगरपंचायतीत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असताना भाजपच्याच नगरसेवकांनी भाजपच्या नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर केला. यामुळे नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव शुक्रवारी (ता.१७) विशेष सभेत १२ विरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर झाला. भाजपचे चार आणि काँग्रेसचा एक नगरसेवक सभेला अनुपस्थित राहिले. यामुळे नगराध्यक्षपद रिक्त झाले.

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