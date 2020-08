'यासाठी' पहाटे चार वाजल्यापासून पावसात रांगेत उभे राहत आहेत शेतकरी

अकोले ( अहमदनगर ) : तालुक्यातील भंडारदरा , मुळा पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाला आहे . त्यामुळे शेतकरी खतासाठी राजूर येथे पहाटे चार वाजेपासून रांगा लावत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे . शिरपूंजे , धमणवन , मवेसी , कुमशेत , साकिर वाडी , सवरकुठे अशी चाळीस गावातील लोक सुमारे पाचशे शेतकरी राजूर येथील खताच्या दुकानाबाहेर भर पावसात जमा झाले होते . केवळ 265 शेतकऱ्यांना पोलिस व कृषी सहायक यांच्या उपस्थितीत टोकन देण्यात आले . उर्वरित शेतकऱ्यांना घरचा रस्ता धरावा लागला . त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या धामनवन येथील यशवंत भांगरे या शेतकऱ्याने आपण गेली . आठ दिवस खतासाठी चकरा मारत आहोत . भात रोपाला वेळेत खत मिळाले नाही , तर भाताचे रोप खराब होतील . पर्यायाने पीक येणार नाही . अगोदरच शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे . त्यात खत मिळत नसल्याने व मिळाले तर एखादी गोनी . त्यात किती क्षेत्राला खत देणार उर्वरित शेतीचे करायचे काय सरकारने तातडीने खते उपलब्ध करून द्यावीत . अन्यथा शेतकरी उध्वस्त होईल . माय बाप सरकारने याचा विचार करून बांधावर नाहीच पण किमान ४० किलोमीटर वरून आलेल्या तेही पहाटे येऊन रांगेत उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना खते देऊन न्याय द्यावा , असेही भांगरे म्हणाले . हनुमंता तुकाराम जाधव म्हणाले , पहाटे चार वाजता मवेशी येथून आलो आहे . रांगेत भर पावसात उभा असून केवळ 265 कार्ड देण्यात आली . हजारो माणसे फिरून गेली आहेत . मी तीन दिवसापासून चकरा मारत असून मला फक्त एक गोन मिळाली . निम्मी लागवड झाली उर्वरित शेतीला खते कुठून आणि कसे आणायचे . कुमशेत येथून आलेले शेतकरी पहाटे तीन वाजता येऊन रांगेत उभे राहिल्याचे सांगत होते . खताचा मोठा तुटवडा असून गरीब शेतकऱ्यांनी करायचे काय दाद कुणाकडे मागायची असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला . शेतकरी टेम्पो , मोटरसायकलवर पावसात राजूर येथे आले . गावात चार दुकाने असूनही खत मिळणे मुश्किल झाले आहे . सकाळी सात वाजता आमच्या प्रतिनिधीने आढावा घेतला असता कृषी विभागाचे कुणीही भेटले नाही . दुकानदार सुनील मुंढे यांनी 265 शेतकऱ्यांना आम्ही टोकन दिले . त्याप्रमाणे रांगेत वाटप सुरु आहे . खताचा तुटवडा असून जितका मालं आला तितका आम्ही देत आहोत . मात्र मागणी हजार शेतकरी यांच्ची व पुरवठा फक्त 265 अशी स्थिती आमच्या प्रतिनिधी क्या समोर आली तर काही शेतकऱ्यांनी सांगितले . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Akole taluka farmers have been rushing for fertilizer since 4 am