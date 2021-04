उजनीने तळ गाठला, ११० टक्के भरूनही ओढवली स्थिती

सिद्धटेक : नगर जिल्ह्यातील कर्जत व श्रीगोंदा या दोन तालुक्यातील सुमारे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणार्‍या उजनी धरणातील पाणीपातळी सध्या खालावते आहे. उन्हाळ्यामुळे पाण्याची वाढती मागणी तसेच हवामान विभागाने यंदा पावसाळा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली असल्याने उजनीतील पाणी यंदा घटणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. गतवर्षीच्या पावसामुळे उजनी धरण ११० टक्के म्हणजेच पूर्ण क्षमतेने भरले होते. मात्र, सध्या सर्वत्र पाण्याची वाढती मागणी आहे. त्यामुळे शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपसा सुरू असून अनेक पाणी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी खर्ची होत आहे. त्याशिवाय पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने पाणी साठ्यात घट होत आहे. सध्या धरणात एकूण ७७.९७ टीएमसी म्हणजेच २६.७१ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यातील उपयुक्त पाणीसाठा १४.३१ टीएमसी असून गतवर्षी यावेळी हा साठा २० टीएमसी होता. आणखी सुमारे दोन महिने हा साठा वापरायचा असल्याने जपून पाणी वापरण्याचे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे. धरणातील पाण्याची सध्यस्थिती सध्या धरणात ७७.९७ टीएमसी पाणीसाठा आहे. परंतु त्यात १४.३१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा असल्याने व जून महिन्यात पाऊस लांबणीवर पडल्यास शेतकरी तसेच नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल. त्यातच धरणातून सध्या ४३४१ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. अहमदनगर

