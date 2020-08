खासगी व शासकीय रुग्णालयात दाखल करुन घेतले नसल्याने रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप

संगमनेर ( अहमदनगर ) : संगमनेरमध्ये कोरोनाचा कहर सुरु असल्याच्या काळात एका रुग्णाला जागा नसल्याचे कारण देत , शहरातील खासगी व शासकिय रुग्णालयात दाखल करुन घेण्यास नकार दिला . त्यात त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना संगमनेर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष नगरसेवक विश्वास मुर्तडक यांनी आरोप केला आहे . संबंधित रुग्णालयांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्याची मागणी प्रांताधिकारी डॉ . शशिकांत मंगरुळे यांच्याकडे केली आहे . सत्ताधारी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने रुणालयांच्या मनमानी विरोधात आंदोलनाचा पवित्र घेतल्याने खळबळ उडाली आहे . संगमनेर शहरातील इंदिरानगर प्रभागातील एका 58 वर्षाच्या व्यक्तीला सर्दी व ताप होता . गुरुवार ( ता . 6 ) रात्री त्यांना उपचारासाठी शहरातील एका मोठ्या रुग्णालयामध्ये नेले असता . तेथे जागा नसल्याने दुसरीकडे नेण्यास सांगण्यात आले . घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात तेथील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात उपचार करुन , दुसऱ्या खासगी उपचार केंद्रात नेण्याचा सल्ला दिला . मात्र तेथेही जागा नसल्याचे कारण देत प्रवेश न मिळाल्याने , या रुग्णाला चंदनापुरी घाटातील कोरोना उपचार केंद्रात घेवून जात असताना , रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्या असल्याचे प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे . या रुग्णाच्या मृत्यूला उपचार करण्यास नकार देणारी रुग्णालये जबाबदार असल्याचा आरोपही मुर्तडक यांनी केला आहे . तसेच कोरोनावरील उपचारासाठी प्रशासनाने मान्यता दिलेल्या खासगी रुग्णालयातील उपलब्ध बेड व व्हेंटीलेटरची संख्या जाहीर करण्याची मागणी केली असून , याबाबत प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा व त्याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा इशारा मुर्तडक यांनी निवेदनात दिला आहे . प्रांताधिकारी डॉ . शशिकांत मगरुळे म्हणाले , या रुग्णाने चार पाच दिवसांपासून खासगी दवाखान्यात उपचार घेतल्याचे समजले . शेवटी रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण 45 वर आल्यानंतर त्यांची धावपळ सुरु झाली होती . संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयातील कोवीड सेंटरमध्ये 90 खाटांची व्यवस्था आहे . तेथे जागा होती . मात्र रुग्णाच्या नातेवाईकांनी धामणगावच्या एसएमबीटी रुग्णालयात रुग्ण दाखल करण्यासाठी वैद्यकिय अधिकाऱ्यांकडून संदर्भपत्र घेतले होते . शहरातील रुग्णालयांचे डे ऑडीट करण्यासाठी वैद्यकिय अधीक्षक व मुख्याधिकारी यांचे पथक नेमले आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

