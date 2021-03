अहमदनगर : नगर महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे राष्ट्रीय क्षयरोगदिनानिमित्त बुधवारी शहरामध्ये जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. क्षय रुग्णांना महापालिकेतर्फे मोफत आरोग्यसेवा देण्यात येणार आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम सुरू असून, महापालिका क्षयरोग मुक्‍त शहर करणार आहे, असे प्रतिपादन डॉ. अनिल बोरगे यांनी केले.



जागतिक क्षयरोगदिनानिमित्त डॉ. अनिल बोरगे बोलत होते. सुरभि हॉस्पिटलचे डॉ. राकेश गांधी, न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत जाधव, डॉ. अमित पवार, क्षयरोग अधिकारी जयश्री रौराळे, पर्यवेक्षक मंगल हजारे, योगेश औटी आदी उपस्थित होते.



यावेळी रौराळे म्हणाल्या, शहरामध्ये क्षयरोगाबद्दल नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी ठिकठिकाणी प्रबोधनपर कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले होते. क्षयरोग हा संसर्गजन्य रोग असून, लक्षण आढळल्यास आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

