Ahilyanagar: अंत पाहू नका, अण्णा हजारेंचा सरकारला इशारा; वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत व्यक्त केली चिंता

सनी सोनावळे ढोकेश्वर: विविध मागण्यांसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषणास बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घ्यावी. त्यांच्या मागण्या मान्य अथवा अमान्य करण्याचा निर्णय सरकारचा असला, तरी त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक असून, चर्चेची दारे खुली ठेवावीत. .आता या आंदोलनाचा अंत पाहू नये, अशी भूमिका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.राळेगणसिद्धी (ता. पारनेर) येथे ‘सकाळ’शी बोलताना हजारे यांनी सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाबाबत चिंता व्यक्त केली..Bhokasa: हिरवी चटणी अन् गरमागरम चहा सोबतीला; बारा महिने सुपरहिट ठरणारा चवदार गावरान नाश्ता.ते म्हणाले, वांगचूक विविध मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज विसावा दिवस असून, दीर्घकाळ अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होत आहे..Pune: खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला; दौंड, इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी निर्णय.सरकारने केवळ प्रतीक्षा न करता तातडीने संवाद सुरू करणे गरजेचे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद हा सर्वात प्रभावी मार्ग असतो. मागण्यांवर सरकार सकारात्मक किंवा नकारात्मक निर्णय घेऊ शकते; मात्र त्यासाठी चर्चा होणे आवश्यक आहे. संवादातूनच तोडगा निघू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.