अहिल्यानगर

Ahilyanagar: अंत पाहू नका, अण्णा हजारेंचा सरकारला इशारा; वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत व्यक्त केली चिंता

Anna Hazare Urges Government to Open Dialogue: दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीबाबत अण्णा हजारेंनी चिंता व्यक्त केली.
Ahilyanagar

Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सनी सोनावळे

ढोकेश्वर: विविध मागण्यांसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषणास बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घ्यावी. त्यांच्या मागण्या मान्य अथवा अमान्य करण्याचा निर्णय सरकारचा असला, तरी त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक असून, चर्चेची दारे खुली ठेवावीत.

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Takli Dhokeshwar
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