Ajit Pawar : सुपे औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे

राज्यातील उद्योग क्षेत्राचा जास्तीत जास्त विकास करून रोजगार निर्मितीला शासन प्राधान्य देत आहे.
पारनेर - उद्योजकांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आपले काम करावे. राज्यातील उद्योग क्षेत्राचा जास्तीत जास्त विकास करून रोजगार निर्मितीला शासन प्राधान्य देत आहे. उद्योजकांना संरक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्या मुळे सुपे औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी प्रशासनाने उद्योजकांना सर्वोतोपरी सहकार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

