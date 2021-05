स्वस्त धान्याचा काळाबाजार, कर्जत पोलिसांनी केली तिघांना अटक

राशीन : शिधापत्रिकाधारकांसाठी आलेले स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात विकण्यासाठी घेऊन चाललेल्या तिघांना कर्जत पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून गहू, तांदूळ व चारचाकी दोन वाहने, असा साडेदहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. (Arrested for selling grain on the black market)

याबाबत सविस्तर माहिती अशी ः राशीन- करमाळा रस्त्यावर स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य काळ्या बाजारात विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती कर्जत पोलिसांना मिळाली. पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, उपनिरीक्षक भगवान शिरसाठ यांच्या पथकाने सापळा लावला. धान्य घेऊन जाणारी वाहने अडविली.

यावेळी चालकांकडे धान्याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे पोलिसांनी वाहनांमधील 55 किलो वजनाच्या तांदळाच्या 72 व गव्हाच्या आठ गोण्यांसह दोन वाहने, असा साडेदहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला, तसेच बाळासाहेब दादासाहेब ढेरे, रेवणनाथ मुरलीधर ढेरे, श्रीकांत प्रकाश ढेरे (तिघेही रा. वीट, ता. करमाळा) यांना अटक केली.

पथकात पोलिस हवालदार तुळशीदास सातपुते, मारुती काळे, भाऊसाहेब काळे, सागर म्हेत्रे, संपत शिंदे, देविदास पळसे, शाहूराज तिकटे यांचा समावेश होता.(Arrested for selling grain on the black market)