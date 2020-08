नगर जिल्हा पुन्हा हदरला; बलात्काराची केस मागे घे म्हणत जाळण्याचा प्रयत्न

पारनेर ( अहमदनगर ) : बलात्काराची केस मागे घे असा दम देत एका २६ वर्षाच्या तरूणीच्या छोट्या 10 वर्षाच्या मुलीच्या अंगावर एकाने पेट्रोल फेकले व दुसऱ्याने पेटती काडी फेकून तिला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला . ही घटना दोन दिवसांपुर्वी गुरूवारी ( ता . 13 ) सकाळी साडेदहा वाजणेच्या सुमारास वाघुंडे शिवारात घडली आहे . या बाबत दोघांच्या विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा व अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . राजाराम गणपत तरटे व अमोल राजाराम तरटे ( दोघे रा . पळवे खु ) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे . फिर्यादी व तिची छोटी मुलगी गुरूवारी सकाळी साडेदहा वाजणेच्या सुमारास त्यांच्या वाघुंडे शिवारात असलेल्या कोपीत जेवन करीत होत्या . त्याचवेळी संशयित आरोपी दुचाकीवरूऩ फिर्यादीच्या कोपीजवळ आले . त्यांनी फिर्यादीला जातीवाचक शिवीगाळ केली . त्यांनी तू आमच्यावर जी बलात्काराची केस दिली आहे , ती मागे घे असे म्हणाले . त्यावेळी फिर्यादीची 10 वर्षाची मुलगी बाहेर आली . त्यावेळी यातील राजाराम तरटे याने त्या मुलीच्या अंगावर पेट्रोल फेकले . आरोपी अमोल तरटे याने तिच्या दिशेने पेटती काडी फेकली . त्यात फिर्यादीची छोट्या मुलीची फ्रॉक पेटली . त्यात ती मुलगी भाजून गंभीर जखमी झाली . हे दोघेही आम्हाला जीवे मारण्याच्या उद्देशानेच आमच्या येथे आले होते , असे फिर्यादीने फिर्यादीत म्हटले आहे . याबाबत दोघांविरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी ( ता . 14 ) रात्री 11 वाजणेच्या सुमारास जीवे मारण्याचा व अत्याचार विरोधी प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . पुढील तपास पोलिस उपअधिक्षक अजित पाटील करत आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Attempt to set fire to mother and daughter in Parner taluka