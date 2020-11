अहमदनगर : अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक दत्ताराम राठोड व नेवासे पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संभाषणाची व्हायरल क्‍लिप आणि डिझेल प्रकरणाचा लवकर सोक्षमोक्ष लावावा , अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड . श्‍याम असावा यांनी गृहमंत्रालयाकडे केली आहे . निवेदनात ॲड . असावा यांनी म्हटले आहे , की कनिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली ; परंतु अधिकारी असलेल्या राठोड यांच्यावर फक्त बदलीची कारवाई करण्यात आली . खरे तर त्यांनाही निलंबित करूनच व्हायरल क्‍लिप व डिझेल प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लवकर लागणे व पोलिस खात्यातील आर्थिक हितसंबंध मोडीत काढणे आवश्‍यक आहे . व्हायरल क्‍लिप वरिष्ठांनी ऐकली नाही , यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही . वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हा हात झटकण्याचा प्रकार आहे . अवैध व्यावसायिकांवर कारवाया करून धाक निर्माण करायचा , जेणे करून तो घाबरून अधिकारी मागेल तितका हप्ता देण्यास तयार होतो . ही कार्यपद्धती नवी नाही . गुन्हेगारांशी आर्थिक तडजोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची केवळ बदली ही कारवाई होऊच शकत नाही . त्यांना तातडीने निलंबित करून लवकर तपास करावा . गर्जे व राठोड यांचे कॉल डिटेल्स व आवाजाचे नमुने समोर आणले पाहिजेत , असे निवेदनात म्हटले आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

