गुड न्यूज! नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात कपात, रेडी रेकनरचाही होणार फेरविचार

संगमनेर ( अहमदनगर ) : कोरोना या जागतिक महामारीच्या संकटाचा दूरगामी परिणाम देशातील सर्वच उद्योग व्यवसाय व इतर क्षेत्रावर झाला आहे . या लाटेत बांधकाम क्षेत्रही अडचणीत आले असून , राज्यातील मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये दोन ते तीन टक्के कपात केल्यामुळे मालमत्ता नोंदणीला चालना मिळण्याची शक्यता असल्याचे वक्तव्य राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले . संगमनेर तालुक्याच्या दुर्गम आदीवासी भागातील गिऱ्हेवाडी या छोट्याशा गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या ध्वजारोहण समारंभानंतर ते बोलत होते . महसूलमंत्री थोरात म्हणाले , बांधकाम क्षेत्रातील या प्रस्तावावर सरकारकडून चर्चा केली जात आहे . आजवर विकसकांसाठी राज्यात लागू असलेले पाच टक्के मुद्रांक शुल्क कमी करणे आवश्यक आहे . राज्य सरकार या शुल्कात दोन ते तीन टक्के कपात करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत असून , या महिन्याच्या अखेरीस अंतिम निर्णय घेतला जाईल . तसेच रेडी रेकनरचे दरही कमी केले जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले . तालुक्याच्या पठार भागातील दुर्गम आदिवासी गाव असलेल्या गिऱ्हेवाडीच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत थेट महसुलमंत्र्यांच्या हस्ते देशाच्या 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाचे ध्वजारोहण करण्यात आले . या वेळी राष्ट्रगीत म्हणणाऱ्या विद्यार्थ्यांशिवाय शिक्षक व ग्रामस्थ उपस्थित होते . कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर शासकिय नियमांचे पालन करुन हा सोहळा साजरा झाला . ११ वर्षाच्या विशाल सोमनाथ भुतांबरे या विद्यार्थ्याने मंत्री थोरात यांना ध्वजाला मानवंदना देत ध्वजारोहणाची विनंती केली . संपादन : अशोक मुरुमकर

