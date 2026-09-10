Illegal Flavoured Mawa: भाळवणीतील अवैध सुगंधित मावा कारखान्यावर एलसीबीचा छापा; एक लाख पाच हजारांचा मुद्देमाल जप्त

पारनेर : भाळवणी येथे हॉटेलच्या पाठीमागील खोलीत अवैधरित्या सुगंधित मावा तयार करणाऱ्या तरुणावर स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई केली आहे. या कारवाईत मावा तयार करण्याचे मशीन, तयार मावा आणि सुपारीचा चुरा असा एकूण एक लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक पारनेर हद्दीत माहिती घेत असताना अमन सुलतान तांबोळी (वय 19, रा. भाळवणी, ता. पारनेर) हा हॉटेल रुचिराच्या पाठीमागील खोलीत सुगंधित तंबाखू, चुना व सुपारी मशीनवर मिसळून मावा तयार करत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली..पथकाने पंचासमक्ष सदर ठिकाणी छापा टाकला असता आरोपी तयार केलेला मावा प्लास्टिकच्या पुड्यांमध्ये भरताना मिळून आला. त्याच्या ताब्यातून एक लाख रुपये किंमतीचे इलेक्ट्रिक मशीन, चार हजार रुपये किंमतीचा दोन किलो तयार मावा आणि एक हजार रुपये किमतीचा एक किलो सुपारीचा चुरा असा एक लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..याबाबत पारनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पारनेर पोलीस करत आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या सूचनेनुसार पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या पथकातील अंमलदार संदीप पवार, विजय ठोंबरे, अतुल लोटके, शाहीद शेख आणि अभिजीत अरकल यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.