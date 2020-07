भाळवणीच्या शाळेने दहा वर्षांत केले हे रेकॉर्ड

भाळवणी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये घेतलेल्य बारावी परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन नुकताच जाहीर झाला. पारनेर तालुक्यातील भाळवणी येथील महात्मा फुले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादित केले. विद्यालयाच्या उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम राखली आहे. विद्यालयाचा विज्ञान शाखेचा निकाल १०० टक्के लागला. विशेष बाब म्हणजे मागील १० वर्षांमध्ये ९ वेळा विज्ञान शाखेचा निकाल हा १०० टक्के लागला. हेही वाचा - माजी नगरसेवक घुसला कोरोना रूग्णांच्या वॉर्डात विज्ञानमध्ये हे आले अव्वल कला शाखेनेही यशाची परंपरा कायम राखली. कला शाखेचा निकाल ८३.०५ टक्के लागला. विज्ञान शाखेत एकुण ७५ विद्यार्थी बसले होते. त्या पैकी सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन सार्थक माणिक गायकवाड ८२.३१ टक्के गुण घेऊन विद्यालयात प्रथम आला. दुसरा क्रमांक अनिकेत विनायक रोहोकले याने (७४ टक्के), तिसरा क्रमांक वैष्णवी शरद कदम (७१.८५) मिळविला. कला शाखेतील पहिले तीन कला शाखेत प्रथम वृषाली बाळासाहेब महांडुळे ७१.८५, दुसरी आरती सुरेश खरमाळे (७१.६९) तिसरी क्रमांक अलिशा हलिम शेख (७०.३९) आली. भाळवणी शाखेत मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण मुलाच्या तुलनेत अधिक आहे. विद्यालयाच्या या यशाबद्दल स्थानिक स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष मुरलीधर रोहोकले, सरपंच लीलाबाई रोहोकले, स्कूल कमिटीचे सदस्य सुकाभाऊ रोहोकले, गंगाराम भाऊ रोहोकले, माजी सरपंच बाबाजी तरटे, अशोक रोहोकले, प्राचार्य ए.वाय. हाडस, पर्यवेक्षक आढाव यांनी कौतुक केले. यांचे मिळाले मार्गदर्शन प्रा.जी.एल. म्हस्के, प्रा. एम पी दळे, प्रा. व्ही डी जावळे, प्रा. जी. डी. शिंदे, प्रा. एन एल राहिजं, प्रा. एस. पी. साठे, प्रा. पी. के. मोहिते, प्रा. ए. के. झरेकर, प्रा. बी. पी. धांडे, प्रा. काटे सर, प्रा. एस. सी. ठुबे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

