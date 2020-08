भंडारदरा धरणातून सोडले पाणी; ‘या’ गावांना सतर्कतेचा इशारा

अकोले ( अहमदनगर ) : भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात जोरदार प्रजनवृष्टी होत असून सकाळी सहा वाजता भंडारदरा जलाशय भरले . पाणी नियंत्रणासाठी व येणाऱ्या पाण्याची आवक पाहता स्पिलवे मधून २४३६ क्युसेकने पाणी प्रवरा नदीत झेपावले आहे . विज केंद्र एकमधून ८३२ क्युसेक्सने पाणी सोडण्यात येत आहे , तर वाकी जलश्यातून २५४५ क्यूसेक्सने पाणी व्हात असल्याने प्रवरा नदीतून सुमारे ६५०० क्युसेकस वेगाने पाणी सुरू झाले आहे . हा विसर्ग दुपारी वाढविण्यात येईल , असे जलसंपदा विभागाने सांगितले . जलशयाखालील व नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे . भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात १५ ऑगस्टला जलशयात १०००१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होता . मात्र , रात्री जोरदार वृष्टी झाल्याने धरणातील आवक ८०१ , दशलक्ष घनफूट आल्याने कार्यकारी अभियंता नानोंर यांनी सकाळी ६ वाजता जलाशय भरल्याचे जाहीर करून संडव्यातून पाण्याने गुळणी फेकून पाणी प्रवरा पात्रात झेपावले . यावेळी अधिकाऱ्यांनी जालशयात नारळ , साडी अर्पण करून जलाशयाची पूजा केली . काल झालेल्या पाऊस घाटघर २४५ , रतनवाडी २४० , पांजरे २३० , भंडारदरा १७५ मिलीमीटर नोंद झाली . सर्वाधिक पाऊस घाटघर येथे १० इंच पडला . एका बाजूला आनंद तर दुसरीकडे दुःखाची काळी किनार भंडारदरा जालशय भरल्याचे लाभक्षेत्रातील आनंद द्विगुणित असला तरी पाणलोटात अधिक पाऊसमुळे अनेक संकट व अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे . पावसाळा आला की जनावरे अतिवृष्टीमुळे दगवतात . भातपिके सडतात , रस्ते खराब तर बांध बंदिस्त फुटतात . त्यामुळे आदिवासी माणसे चिंतित असतात . भांडारदरा , कोदनी वीजप्रकल्प सुरू झाले असून तालुक्यातील दहा लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Bhandardara dam in Akole taluka has been filled and water has been released Pravara river