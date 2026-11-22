अकोले, : अहिल्यानगर जिल्ह्याचे वैभव आणि महाराष्ट्राच्या सिंचन व्यवस्थेचा ऐतिहासिक मानबिंदू असलेल्या भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी महोत्सवाचे आयोजन भव्य स्वरूपात करण्यात येणार आहे. या महोत्सवाच्या नियोजनासाठी जलसंपदा विभागाने तब्बल २५ कोटी रुपयांची ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. चार दिवस चालणाऱ्या या सोहळ्यासाठी सुमारे आठ एकर क्षेत्रावर विविध सुविधा उभारण्यात येणार असल्याने जिल्ह्यात उत्सुकता निर्माण झाली आहे..जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता, अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग (मुख्यालय लोणी) यांच्यामार्फत निविदा सूचना क्रमांक १२ (२०२६-२७) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महोत्सवासाठी भव्य मंडप, आकर्षक व्यासपीठ, ध्वनी व प्रकाश व्यवस्था, बैठक व्यवस्था यांसह विविध सुविधांचा समावेश आहे. या कामाची अंदाजित किंमत जीएसटी वगळून २५ कोटी रुपये असल्याचे निविदेत नमूद आहे..क्रांतिवीर राघोजी भांगरे जलाशय परिसरात होणाऱ्या या चार दिवसीय महोत्सवासाठी कार्यक्रमस्थळ आणि पार्किंगकरिता सुमारे आठ एकर जागेचे नियोजन करण्यात आले आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक, पर्यटक आणि मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंडप, आसनव्यवस्था, वाहनतळ, सुरक्षा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.महोत्सवाच्या आयोजनासाठी निविदा प्रक्रिया १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. ऑनलाइन निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत आहे. तांत्रिक निविदा दोन डिसेंबर रोजी दुपारी पाच वाजून पाच मिनिटांनी उघडण्यात येणार आहे. निविदेची माहिती जलसंपदा विभागाच्या आणि शासनाच्या महाटेंडर्स संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..पर्यटनासह रोजगारालाचालना मिळण्याची अपेक्षाप्रवरा नदीवर उभारलेले भंडारदरा अर्थात विल्सन धरण हे जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. या धरणामुळे शेतीला पाणी मिळण्याबरोबरच आर्थर सरोवर, रंधा धबधबा आणि सांधन दरी यांसारखी पर्यटनस्थळे विकसित झाली आहेत. शताब्दी महोत्सवाच्या निमित्ताने धरणाचा इतिहास आणि जलसंपदा क्षेत्रातील योगदान नव्या पिढीसमोर मांडण्याची संधी मिळणार आहे. या सोहळ्यामुळे अकोले तालुक्यातील पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, स्थानिक विक्रेते आणि वाहतूक व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. महोत्सवाबरोबरच परिसरातील रस्ते, स्वच्छता आणि पर्यटनाच्या मूलभूत सुविधांचाही विकास व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.