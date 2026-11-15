अहिल्यानगर

Bhandardara Dam: भंडारदरा, निळवंडेतून आवर्तन ;पालकमंत्र्यांचे निर्देश; नदीकाठच्या गावांना दिलासा

Bhandardara Nilwande Dam Water Release : संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भंडारदरा धरणातून बिगर सिंचनाचे, तर निळवंडे धरणातून सिंचनाचे आवर्तन सुरू करण्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश; नदीकाठच्या गावांसह श्रीरामपूरला दिलासा मिळणार.
Water release from Bhandardara and Nilwande dams to provide relief to villages facing water shortages in Ahilyanagar district.

Water release from Bhandardara and Nilwande dams to provide relief to villages facing water shortages in Ahilyanagar district.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर, : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भंडारदरा धरणातून बिगर सिंचनाचे, तर निळवंडे धरणातून सिंचनाचे आवर्तन रविवारपासून (ता.१५) सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. पाण्याचा अपव्यय टाळून अतिशय संवेदनशीलपणे आवर्तनाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

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