Bhandardara Dam: भंडारदरा, निळवंडेतून आवर्तन ;पालकमंत्र्यांचे निर्देश; नदीकाठच्या गावांना दिलासा

अहिल्यानगर, : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भंडारदरा धरणातून बिगर सिंचनाचे, तर निळवंडे धरणातून सिंचनाचे आवर्तन रविवारपासून (ता.१५) सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. पाण्याचा अपव्यय टाळून अतिशय संवेदनशीलपणे आवर्तनाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. .मागील काही दिवसांपासून भंडारदरा धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी होत होती. लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने विखे पाटील यांची भेट घेऊन नदीकाठच्या गावांमध्ये निर्माण झालेली पाणीटंचाई विचारात घेऊन तातडीने आवर्तन सोडण्याची विनंती केली होती. .या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी भंडारदरा आणि निळवंडे धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा आणि भविष्यातील नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेतला. सद्यस्थितीत पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता तत्काळ आवर्तनाचे नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. भंडारदरा धरणातून बिगर सिंचन आवर्तन आजपासून सोडण्यात येणार आहे. .यामुळे नदीकाठच्या गावांसह श्रीरामपूर शहराला दिलासा मिळणार आहे, तसेच इतर तालुक्यांतील पाणीपुरवठा योजनांनाही याचा लाभ होईल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. निळवंडे धरणातूनही आजपासून सिंचनाचे आवर्तन सोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या पाण्याचा लाभ डाव्या आणि उजव्या कालव्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पिकांना होणार आहे. संबंधित गावांमधील पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.