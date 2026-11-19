संगमनेर,: भोजापूर चारी दुरुस्ती प्रकल्पाच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्याने सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली..विखे म्हणाले, की यासाठी २९ कोटी ६० लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चाला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यामुळे ११०८.११ हेक्टर क्षेत्रावरील सिंचन व्यवस्था पूर्ववत होणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडून या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिफारशीसह शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. .राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती आणि छाननी समितीच्या प्रक्रियेतून प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करून सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे. याच कार्यक्रमांतर्गत भोजापूर चारी दुरुस्ती प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला..प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे सिंचन व्यवस्थेतील दुरुस्ती आणि सुधारणा होऊन पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत होणार आहे. कालव्यांच्या माध्यमातून शेतीपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम झाल्यास शेतकऱ्यांना शेतीचे नियोजन करणे सुलभ होईल.वर्षानुवर्षे पाण्याच्या प्रतीक्षेत राहिलेल्या भोजापूर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्याच्या दिलेल्या शब्दाची पूर्तता होत आहे. भोजापूर प्रकल्पाचा समावेश नदीजोड प्रकल्पात केल्याने प्रकल्पाच्या कामाला निधीची कमतरता भासणार नाही. शेतकऱ्यांची स्वप्नपूर्ती निश्चित होणार आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री.राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकार्याने भोजापूर प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागत असल्याचे मोठे समाधान आहे. दुष्काळी भागातील जनतेला महायुती सरकारमुळे दिलासा मिळणार आहे.- अमोल खताळ, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.