वीकेंड लॉकडाउनची मेहनत गेली पाण्यात, सगळीकडे उसळली गर्दी

सोनई (अहमदनगर): वीकेंड संपल्यावर आज पुन्हा एकदा बाजारपेठा,हाॅटेल व भाजी मंडई गर्दीने फुलल्या आहे. सोशल डिस्टन्सिग सह सर्वत्र शासन नियमाचेउल्लंघन पाहण्यास मिळाले. सोनईसह घोडेगाव, शनिशिंगणापुर, चांदे, शिरेगाव,

वडाळा बहिरोबा, करजगाव व परीसरात शनिवार आणि रविवारी सर्व व्यवहार कडकडीत बंद ठेवून लाॅकडाऊन पाळण्यात आला. रुग्णालय व औषधाचे दुकान वगळता सर्व दुकाने सलग दोन दिवस बंद राहिल्याने आज अत्यावश्यक वस्तू घेण्यासाठी सर्वत्र एकच गर्दी झाली होती. सोनई येथील कौतुकी नदीपात्रातील मोकळ्या व अरुंद जागेत भाजीपाला बाजार भरला होता.येथे सकाळी आठ ते दहा वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.येथे कोरोना संसर्गाची गंभीर स्थिती असतानाही बाजारात सोशल डिस्टन्सिगचा फज्जा पाहण्यास मिळाला. अनेक ग्रामस्थांना मास्क नव्हते. दोन दिवसाच्या विकेंड लाॅकडाऊन मध्ये आडोशाला असलेल्या अनेक दुकाना सुरु होत्या. अनेक हाॅटेल मागच्या दाराने सुरु होते.ग्रामसमिती व पोलिस यंत्रणेचा कुठलाच धाक पाहण्यास मिळाला नाही.मुळा कारखाना गट भागात काही व्यावसायिकांवर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली.

तीन-चार दिवसाने नियमित लाॅकडाऊन सुरु होण्याच्या भितीने आवश्यक किराणा व भाजीपाला घेवून ठेवण्यासाठी सर्वच गावात लगबग सुरु आहे.



