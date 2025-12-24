Shirdi News:'टी-२० विश्वकप विजेत्या अंध खेळाडू साईचरणी लीन'; जिंकून आणलेला चषक साई समाधीवर ठेवले!

शिर्डी: टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला अंध संघाने काल साई समाधीचे दर्शन घेतले. जिंकून आणलेला चषक साई समाधीवर ठेवत आपला आनंद व्यक्त केला. संघाच्या या अतुलनीय कामगिरीत मोलाची भूमिका बजावणारे संघाचे महासचिव शैलेंद्र यादव आणि संघाची कर्णधार दीपिका टी. सी. यावेळी उपस्थित होते. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत देदीप्यमान विजय मिळवल्यानंतर सर्वत्र विजेत्या कौतुक केलं जात आहे. या संघाचा जालना येथे सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रम संपल्यानंतर काल छत्रपती संभाजीनगर येथून विमानाने दिल्लीकडे हे सर्व खेळाडू रवाना होणार होते. मात्र ऐनवेळी विमान रद्द झाल्याने संघ छत्रपती संभाजीनगर येथून मोटारीने हा संघ मुंबईकडे जात होता.. समृद्धी महामार्गालगतच्या एका हॉटेलवर भोजनासाठी थांबला. तेथून शिर्डी अवघी दहा किलोमीटर अंतरावर असल्याचे समजल्यानंतर हे सर्वजण साईदर्शनासाठी येथे आले. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी या सर्व खेळाडूंचे स्वागत केले. .आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...विश्वचषक स्पर्धेत जिंकलेला चषक या खेळाडूंना साईसमाधिवर ठेवला त्यावेळी वातावरण भावुक झाले होते. महासचिव शैलेंद्र यादव म्हणाले, साईबाबांचा आशीर्वाद सोबत घेऊन आम्ही पुढे निघालो आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.