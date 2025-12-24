अहिल्यानगर

Shirdi News:'टी-२० विश्वकप विजेत्या अंध खेळाडू साईचरणी लीन'; जिंकून आणलेला चषक साई समाधीवर ठेवले!

Emotional farewell to blind Sports champion: टी-२० विश्वचषक विजेत्या अंध महिला संघाचे साईदर्शन; चषक साई समाधीवर ठेवून आनंद व्यक्त
शिर्डी: टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला अंध संघाने काल साई समाधीचे दर्शन घेतले. जिंकून आणलेला चषक साई समाधीवर ठेवत आपला आनंद व्यक्त केला. संघाच्या या अतुलनीय कामगिरीत मोलाची भूमिका बजावणारे संघाचे महासचिव शैलेंद्र यादव आणि संघाची कर्णधार दीपिका टी. सी. यावेळी उपस्थित होते.

