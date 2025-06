Ahilyanagar Vat Purnima Goes Green with Tree Plantation : हातात पूजा-सामग्री, कपाळावर कुंकू आणि अंगावर नटलेली साडी अशा वेशात महिलांनी सामूहिकरित्या वडाच्या झाडाची पूजा करून त्यांना प्रदक्षिणा घातल्या. वटपौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व लक्षात घेता अनेक नवविवाहित महिलांनीही या उत्सवात पहिल्यांदाच सहभाग घेतला.

Tree Planting on Vat Purnima : पतीच्या दीर्घायुष्याबरोबर वृक्षारोपणाचा जागर; बोधेगावात वटपौर्णिमेनिमित्त महावृक्षाचे रोपण