खळबळजनक ः अपह्रत मुलीचा मृतदेह आढळला पाण्यावर तरंगताना

राहुरी : ब्राह्मणी येथे शुक्रवारी (ता. १२) रात्रीपासून राहुटीतून बेपत्ता झालेल्या ऊस तोडणी मजुराच्या साडेचार वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आज (सोमवारी) सकाळी नऊ वाजता जवळच्या एका विहिरीत पाण्यावर तरंगताना आढळला. राहुरी पोलिसांनी उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह नगर येथे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविला आहे. चिमुकलीचा खून करून, मृतदेह विहिरीत टाकला असल्याच्या संशय असून, तपासणी अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल. अशी माहिती पोलिस निरीक्षक हनुमंत गाडे यांनी दिली. शनिवारी (ता. १३) दिवसभर कुटुंबातील नातेवाईकांनी मुलीचा शोध घेतला. परंतु, मुलगी सापडली नाही. मुलीच्या वडिलांनी शनिवारी रात्री राहुरी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा नोंदविला. तेंव्हापासून पोलीस मुलीचा शोध घेत होते. काल (रविवारी) पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके, पोलीस निरीक्षक हनुमंत गाडे, उपनिरीक्षक गणेश शेळके यांच्यासह आठ पोलीस कर्मचारी, दंगल नियंत्रक पथकाचे २० पोलीस कर्मचारी, श्वानपथक यांनी दिवसभर शोधमोहीम राबविली. परंतु, यश आले नाही. हेही वाचा - ठाकरेंसारखा सरळमार्गी मुख्यमंत्री मिळाला हे भाग्यच आज (सोमवारी) सकाळी नऊ वाजता राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक महेंद्र तांबे (रा. ब्राह्मणी) यांचे बंधू अनिल तांबे त्यांच्या विहिरीवरील विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेले. ते विहिरीत डोकावले असता, त्यांना लहान मुलीचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळला. त्यांनी तात्काळ राहुरी पोलीस ठाण्यात माहिती कळविली. ऊस तोडणी मजुरांच्या राहुट्यांपासून एक हजार फूट अंतरावरील विहिरीत मृतदेह आढळला आहे.

ऊस तोडणी मजुराच्या साडेचार वर्षाच्या मुलीचे अपहरण झाल्याचा गुन्हा राहुरी पोलीस ठाण्यात नोंदविला आहे. मुलीचा खून झाला असल्याची शक्यता आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी नगर येथे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविला आहे. तपासणी अहवालात नेमके कारण स्पष्ट होईल. - हनुमंत गाडे, पोलीस निरीक्षक, राहुरी अहमदनगर

