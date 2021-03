एडीसीसी बँकेच्या वाकडीच्या शाखाधिकाऱ्यांचा मृतदेह आढळला

श्रीरामपूर : येथील वाकडी- रामपूरवाडी (ता. राहाता) शिवारात जिल्हा बँकेच्या वाकडीचे शाखाधिकारी ज्ञानेश्वर मनोहर गायकवाड (वय ४५ ) मृतावस्थेत आढळले. प्रवाशांनी त्यांच्या नातेवाईकांना संपर्क करुन याबाबत माहिती दिली. नातेवाईकांनी घटनास्थळी जावून त्यांना शिर्डी येथील साई सुपर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी तातडीने हलविले.

परंतु रुग्णालयात पोहचण्यापुर्वी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी घोषित केले. मृतदेहाच्या उत्तरणीय तपासणीनंतर गुरुवारी (ता.२५) सकाळी साकुरी (ता. राहता) येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, दोन मुलगे, दोन भाऊ असा मोठा परिवार आहे. बुधवारी (ता.२४) दुपारपासून त्यांचा फोन बंद येत असल्याने कुटुंबाकडुन त्यांचा शोध सुरू होता. दरम्यान, वाकडी- रामपुरवाडी (ता. राहाता) शिवारात बुधवारी सायंकाळी गायकवाड बेशुध्द अवस्थेत राहता- चितळी रस्त्यानजीक आढळल्याचे राजीव गायकवाड यांनी सांगितले.

याबाबत शिर्डी पोलिसांच्या माहितीनुसार येथील तालुका पोलिस ठाण्यात आज सायंकाळी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक अतुल बोरसे, पोलीस हवालदार अशोक आडांगळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पहाणी केली.



