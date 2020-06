ब्रेकिंग न्यूज ः जिल्हा क्रीडाधिकाऱ्यांवर गुन्हाच दाखल होईना...महसूल-पोलिसांची टोलवाटोलवी

श्रीगोंदे : विनापरवाना प्रवास करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जिल्हाबंदीच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी नगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांना महसुलाच्या पथकाने आज सकाळी ताब्यात घेतले खरे, मात्र चार ते पाच तास झाल्यानंतरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. फिर्यादी कोण होणार यावरून महसूल व बेलवंडी पोलिसांमध्ये तू तू मै मै सुरू आहे. नावंदे यांनी नगर ते पुणे असा प्रवास अधिकृत कुठलाही परवाना न घेता केल्याचा ठपका तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्या आदेशावरून ठेवला आहे. आज सकाळी पुणे-नगर महामार्गावर गव्हाणेवाडी येथे त्यांचे वाहन श्रीगोंद्याच्या निवासी नायब तहसीलदार चारुशीला पवार व योगीता ढोले यांच्या पथकाने थांबविले. हेही वाचा - कोरोनामुक्त पारनेर,कर्जत झाले पुणे-मुंबईकारांमुळे बाधित परवान्याची चौकशी केली. मात्र, त्यांच्याकडे परवाना नसल्याने त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्यावर बेलवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाईल, असे माळी यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात नावंदे यांना ताब्यात घेऊन चार ते पाच तास उलटल्यानंतरही बेलवंडी पोलिसात त्यांच्याविरुद्ध फिर्याद दाखल झाली नव्हती. त्यांना बेलवंडी ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आलं आहे. तहसीलदारांचे असे आहे म्हणणे तहसीलदार माळी म्हणाले, अशा घटनेत फिर्यादी पोलिसांनी व्हावे, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी यांचे आहेत. त्यामुळे बेलवंडी पोलिसांना तसे कळविले अाहे.जिल्हाधिकारी यांचे आदेश त्यांना बंधनकारक आहेत. पोलिस म्हणतात... बेलवंडीचे पोलीस निरीक्षक अरविंद माने म्हणाले, नावंदे यांना महसुलाच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे फिर्यादी त्यांनाच व्हावे लागेल. आमची कारवाई असली तर आम्ही फिर्याद दिली असती, याबद्दल वरिष्ठांच्या सूचना आहेत. कोणाचा दबाव आहे का कॉमन मॅन असेल तर प्रशासन लगेच त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून मोकळे होते. आता प्रशासनातीलच अधिकाऱ्याने जर कायदा मोडला असेल तर गुन्हा दाखल होण्यास इतका वेळ का लागतो, प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का, अशीही चर्चा क्रीडा वर्तुळात सुरू आहे.

