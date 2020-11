शनिशिंगणापुरात व्यावसायिकांपुढेच साडेसाती; दर्शनासाठी भक्तांचा ओघ कमी 

सोनई (अहमदनगर) : राज्य सरकारने मंदीराची दारे उघडण्यास परवानगी दिली असली तरी दर्शनासाठी भक्तांचा ओघ कमी असल्याने व्यावसायिक अडचणीच्या साडेसातीत आहेत. दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी शनिशिंगणापुर येथील शनिमंदीर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले असुन विश्वस्त मंडळाने रोज सहा हजार भाविकांनाच दर्शन देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाची काळजी म्हणून पुजासाहित्य थेट शनिमुर्तीपर्यंत नेण्यास बंदी आहे. सहा हजार भाविकांना दर्शनासाठी परवानगी असताना प्रत्यक्षात मात्र, चार हजारांच्या आतच भाविक येत आहेत. गावात चारशेहून अधिक पुजासाहित्याची दुकाने असुन स्टेशनरीचे शंभरहून अधिक दुकाने आहेत. सध्या काही हॉटेल वगळता सर्वच दुकाने सुरु झाले आहेत. शिर्डी-शनिशिंगणापुर मार्गावर पाचशेहून अधिक वाहनांची बेकायदा प्रवासी वाहतूक सुरु होती. शिर्डीत भाविकांसाठी रेल्वे सुविधा सुरु न झाल्याने खासगी वाहनातून भाविक येत नाहीत. परिणामी पुजासाहित्य विक्रेते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. येथे दहा बाय पंधरा आकाराच्या दुकानाला दोनशे ते पाचशे रुपये रोज भाडे आहे. दुकानांवर पाचशे रुपये रोजाने तीन ते पाच कामगार लागतात. सध्या भाविकांच्या गर्दीचा ओघ कमी असल्याने धंद्याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे व्यावसायिक राजाराम दरंदले यांनी सांगितले. कोरोना स्थिती लक्षात घेवून भाविक पुजासाहित्य घेत नाही. अनेक जण तर चहा, नाश्‍ता व पाणी सुध्दा घेणे टाळत असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Business is in trouble as there is less crowd of devotees in Shanishinganapur