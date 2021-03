कोरोनाचा कहर! सिद्धटेकमधील धार्मिक स्थळी शुकशुकाट; व्यवसायांना पुन्हा एकदा घरघर

सिद्धटेक (अहमदनगर) : साधारणपणे नऊ महिन्यांच्या कडक संचारबंदीतून धार्मिक व पर्यटनस्थळे कुठेतरी सावरली असतानाच आता पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून संचारबंदी सदृश्य परिस्थिती तयार झाली आहे. परिणामी या स्थळांचा परिसर निर्मनुष्य झाला असल्याने तेथील अर्थकारण बिघडले आहे. त्यामुळे आर्थिक घडी बिघडल्याने व्यावसायिकांची मात्र पाचावर धारण बसली आहे. धार्मिक व पर्यटनस्थळांमधील 'लॉकडाऊन'च्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. मागील वर्षी याच दिवशी राज्यातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळे पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने दिवाळीतील पाडव्यादिवशी मंदिरे पुन्हा खुली झाली. या दरम्यानचा काळ या स्थळांची कसोटी पाहणारा ठरला. या काळात छोटे व्यवसाय बंद पडले. मोलमजुरी करणारी कुटुंबे रस्त्यावर आली. मोठ्या कष्टाने अनेक जण त्यातून सावरले. कालांतराने धार्मिक स्थळांमधील वातावरण बदलले. हॉटेल, टप-या, पूजा साहित्य, कटलरी, उपहारगृहे रसवंतींचे चरखे यांसारखे व्यवसाय पुन्हा नव्या जोमाने बहरले. या ठिकाणच्या अर्थकारणाला गती मिळाली. परंतु आता पुन्हा 'कोरोना' प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे ही स्थळे बंद करण्यात आली नसली तरी ती आज निर्मनुष्य झाली आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी 'अघोषित' लाॅकडाऊनसारखी परिस्थिती तयार झाली आहे. शहरांमधील रुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता त्या ठिकाणी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे साहजिकच शहरी भाविकांची संख्या लक्षणीय स्वरूपात रोडावली आहे. सिद्धटेकसह इतर अनेक मंदिरे तसेच महत्त्वाच्या व नेहमी वर्दळ असलेल्या धार्मिक स्थळांमधील परिसर निर्मनुष्य झाला आहे. कसाबसा सावरलेला व्यवसाय पुन्हा एकदा ठप्प होणार की काय? या भितीने व्यावसायिकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. पर्यायांची चाचपणी सुरू कोरोना संकटामुळे आधीच सुमारे वर्षभर अनेकांचे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नुकसान झाले. दिवाळीनंतर सर्वकाही सुरळीत सुरू झाले असतानाच पुन्हा 'कोरोना'ने डोकेवर काढल्याने अनेक व्यवसायांना घरघर लागली आहे. त्यामुळे सध्याच्या अशा काळातही सुरू राहू शकणा-या नव्या पर्यायी व्यवसायांची चाचपणी अनेक जण करत आहेत.

Web Title: Businesses in Siddhatek have closed due to the increasing prevalence of corona