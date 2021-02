तुझ्याकडे पाहून घेतो म्हणाला नि खरंच घडला अनर्थ

नगर : सावेडी उपनगरातील निर्मलनगर येथील रेणावीकर कॉलनीमध्ये एकाने किरकोळ कारणावरून कार व दुचाकी पेटवून दिली, तसेच शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली. ही घटना आज पहाटे घडली. याबाबत तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महेश ऊर्फ मारी वाल्हेकर (रा. गजराजनगर, मराठी शाळेजवळ, ता. नगर), असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत अंकुश मधुकर जाधव (रा. निर्मलनगर, नगर) यांनी तोफखाना पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की मंगळवारी (ता. 2) सकाळी नगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील पेट्रोल पंपावर अंकुश जाधव मित्राच्या दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरत असताना आरोपी महेश वाल्हेकर मोटारसायकलवरून जोरात तेथे गेला. त्याबाबत विचारणा केली असता त्याने शिवीगाळ केली. फोन करून तवलेनगर येथे बोलाविले आणि "तुझ्याकडे पाहून घेतो' असे म्हणून शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. आमच्या घरासमोर लावलेला टेम्पो व दुचाकी आज पहाटे पेटवून दिल्याने 25 हजारांचे नुकसान झाले.



Web Title: The car was set on fire after a minor altercation