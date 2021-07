तरुणीचे अपहरण करून केला अत्याचार; तिघांवर गुन्हा दाखल

राहुरी (जि. नगर) : मुलीच्या वडिलांनी लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून दोन तरुणांनी अठरा वर्षांच्या मुलीचे अपहरण केले.‌ तिला दीड महिना कोंडून ठेवले. दरम्यान, तिच्यावर वेळोवेळी अत्याचार करून मारहाण केली. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एका आरोपीला अटक केली असून, दोन जण पसार आहेत.

रवींद्र शंकर बर्डे (रा. गोरेगाव, ता. पारनेर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याचा सहकारी अनिल (पूर्ण नाव समजले नाही) व बर्डेची नातेवाईक महिला अद्याप पसार आहेत. पीडित मुलीने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की चेडगाव (ता. राहुरी) येथे घराजवळील ओढ्याने जात असताना आरोपींनी तोंड दाबून दुचाकीवरून अपहरण केले. केडगाव (ता. नगर) येथे १९ जून ते २४ जुलैदरम्यान एका घराच्या खोलीत डांबून ठेवले. वडिलांनी आरोपीबरोबर लग्न लावून देण्यास नकार दिल्याच्या रागातून वेळोवेळी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून, अत्याचार केले.

काल (गुरुवारी) गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी मुख्य आरोपीस तत्काळ अटक केली. पसार आरोपींचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार धाकराव करीत आहेत.

(case has been registered against three persons for abducting and abusing young girl)

