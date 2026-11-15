अहिल्यानगर

Pune Nashik Highway: चंदनापुरी घाटात आठ वाहनांचा अपघात ;महामार्गावर वाहतूक ठप्प, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Chandanapuri Ghat Highway Accident : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी घाटात सात ते आठ वाहनांची धडक झाली. सहा ते सात जण किरकोळ जखमी झाले असून, अपघातामुळे वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या.
Damaged vehicles at the scene of a multiple-vehicle accident in Chandanapuri Ghat on the Pune-Nashik highway.

Damaged vehicles at the scene of a multiple-vehicle accident in Chandanapuri Ghat on the Pune-Nashik highway.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमनेर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी घाटात पुण्याकडून नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावर शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी सात ते आठ वाहनांचा अपघात झाला. यात सहा ते सातजण किरकोळ जखमी झाले. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

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