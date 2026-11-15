Pune Nashik Highway: चंदनापुरी घाटात आठ वाहनांचा अपघात ;महामार्गावर वाहतूक ठप्प, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

संगमनेर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी घाटात पुण्याकडून नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावर शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी सात ते आठ वाहनांचा अपघात झाला. यात सहा ते सातजण किरकोळ जखमी झाले. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..मालवाहू ट्रक पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जात होता. दरम्यान, चंदनापुरी घाटात आल्यानंतर ट्रकचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळे ट्रकची पुढील वाहनांना धडक बसली. यामुळे पुढील वाहने एकमेकांवर आदळली. अशा प्रकारे जवळपास सात ते आठ लहान-मोठ्या वाहनांचा विचित्र अपघात झाला..यामध्ये सहा ते सातजण किरकोळ जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच डोळासणे महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजू खेडकर, विठ्ठल शरमाळे, खंडेराव राहणे, विकास काकड आणि गणेश सदगीर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पुण्याकडून नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. त्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..दरम्यान, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जाणारी वाहने जुन्या चंदनापुरी घाटातून वळविण्यात आली. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यासाठी हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावरील क्रेनला पाचारण करण्यात आले.क्रेनच्या साहाय्याने काही अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला करण्यात आली. त्यानंतर काही प्रमाणात वाहतूक सुरळीत करण्यात पोलिसांना यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.