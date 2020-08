पैशावरुन एकाचा खून; मृतदेहाची निळवंडे कालव्याच्या पाण्यात लावली विल्हेवाट

संगमनेर ( अहमदनगर ) : संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नीमज गावाच्या शिवारात निळवंडे कालव्याच्या बोगद्याजवळ पाण्यात आढळलेल्या अंदाजे 35 वर्षच्या अनोळखी पुरुषाच्या मृतदेहाचे कोडे उलगडले आहे . रामदास कारभारी येरमल ( मुळ रा , शिंदोडी , ता . संगमनेर , हल्ली रा . गोडसेवाडी , ता . संगमनेर ) असे त्याचे नाव आहे . या बाबत मयताची पत्नी अनिता रामदास येरमल ( वय 28, रा . गोडसेवाडी ) यांनी संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे . यात म्हटले आहे , गोडसेवाडी येथील गोकुळ भास्कर शिरतार , भाऊसाहेब राणू शिरतार व रमेश खंडू म्हस्कूले यांनी उसनवार पैशाच्या कारणावरुन मयत रामदास याच्याशी झालेल्या वादातून गोडसेवाडी येथील छपरात गळफास देवून व काहीतरी घातपात करुन त्याचा खून केला . तसेच त्याच्या मृतदेहाची निमज गावाच्या शिवारातील निळवंडे कालव्याच्या पाण्यात विल्हेवाट लावली . या फिर्यादीनुसार रामदास येरमल याचा खून केल्याच्या संशयावरुन वरील आरोपींविरुध्द खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून , पोलिस निरिक्षक सुनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरिक्षक पी . वाय कादरी पुढील तपास करीत आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

