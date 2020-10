पाण्यासाठी श्रीरामपूर नगरपालिकेसमोर काँग्रेसचा हंडा मोर्चा

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : " पाणी उशाला , कोरड घशाला ,' " श्रीरामपूरकरांना नियमित व स्वच्छ पाणी मिळालेच पाहिजे ,' " पाणी आमच्या हक्काचे ' अशा घोषणा देत येथील नगरपालिकेसमोर कॉंग्रेसच्या वतीने हंडा मोर्चा काढण्यात आला . उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी उपनगराध्यक्ष अनिल कांबळे , नगरसेवक संजय छल्लारे , संजय फंड यांनी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला धारेवर धरले . शहरात नियमित व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नसून , अनेक भागांत दूषित पाणी येते . पालिकेकडून अनेकदा रात्री - अपरात्री , सोशल मीडियाद्वारे संदेश पाठवून अचानकपणे " उद्या पाणी येणार नसल्या ' चे सांगितले जाते . त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते . शहरात नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा , पाणीपुरवठ्याबाबत काही निरोप असल्यास नगरसेवकांना तातडीने पाठवावा . त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही . पाण्याची प्रभागनिहाय तपासणी करून पाण्याचा दर्जा सुधारावा , अन्यथा तीव्र आंदोलन करून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काळे फासणार असल्याचा इशारा अनिल कांबळे यांनी दिला . उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांच्यासह नगरसेवक फंड व छल्लारे यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले . दिलीप नागरे , सुभाष तोरणे , दीपक कदम , रितेश एडके उपस्थित होते . शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा विस्कळित झाली असून , त्याला पालिका जबाबदार असल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे . शहरातील पाणीपुरवठा तत्काळ सुरळीत करावा , अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा माजी उपनगराध्यक्ष कांबळे यांनी दिला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

