आगरकर मळ्यात दूषित पाणीपुरवठा

अहमदनगर : शहरातील आगरकर मळा परिसरात काही दिवसांपासून दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. संघाचे अध्यक्ष के.डी.खानदेशे, उपाध्यक्ष कांतीलाल कोठारी, सचिव शिवराज ससे, श्रीकृष्ण लांडगे आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की आगरकर मळा परिसरातील टाकीच्या आतील बाजूस सेंटरिंगचे काम योग्य झाले नाही. टाकीत एक ते दोन फूट पाणी राहते. त्यामुळे तळात गाळ तसाच आहे. वसंत टेकडीपासून आगरकर मळ्यापर्यंत येणारी जलवाहिनी 50 वर्षांपूर्वींची आहे. ती सीना नदीतून टाकली असून, तिला गळती लागली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात जलवाहिनीद्वारे दूषित पाणी येते. टाकी परिसर अस्वच्छ आहे. शुद्ध पाणी न मिळाल्यास व टाकीची स्वच्छता न केल्यास महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

