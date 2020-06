संगमनेरात टोमॅटो व्यापाऱ्यासह तीनजणांना कोरोना, जोर्वे, घुलेवाडीत शिरकाव

संगमनेर ः कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या संगमनेर शहरातील नायकवाडपुरासह तालुक्यातील जोर्वे व घुलेवाडी येथील दोन असे तीन रुग्ण आढळून आल्याने तालुक्य़ात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. एक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर संगमनेरातील कोरोना मीटर पुन्हा सक्रिय झाले अाहे. आज प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 45 वयाच्या पुढील तीन पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळले आहेत. हेही वाचा - याला म्हणतात भाऊभाऊ -एक झाला उपजिल्हाधिकारी, एक नायब तहसीलदार या पूर्वी कोरोना बाधीत रुग्ण आढळल्याने प्रतिबंधीत क्षेत्र असलेल्या शहरातील नायकवाडपुरा भागातील एका 59 वर्षीय व्यक्तीला तसेच घुलेवाडी येथील 48 वर्षीय व जोर्वे येथील 45 वर्ष वयाच्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यांच्यावर सध्या घुलेवाडीच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरु आहेत. जोर्वे येथे प्रथमच कोरोनाचा शिरकाव झाला अाहे. ही व्यक्ती टोमॅटो व्यापारी असल्याची चर्चा आहे. जोर्वे व घुलेवाडीच्या बाधीतांवर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. आज आढळलेल्या रुग्णांमुळे संगमनेर तालुक्यातील कोरोना बाधितांची संख्या 87 झाली आहे.

Web Title: Corona infection in three patients at Sangamner