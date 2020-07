नेवासेच्या ग्रामीण भागातही कोरोनाचचा शिरकाव; शिरसगावचा एकजण पॉझिटिव्ह

नेवासे (अहमदनगर) : नेवासे, सोनई, शनीशिंगणापूरनंतर आता कोरोनाने जायकवाडी फुगवटा भागात शिरकाव केला. तालुक्यातील शिरसगाव येथे ५१ वर्षाच्या व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती तहसीलदार रुपेश सुराणा यांनी दिली.

घाशात दुखायला लागल्याने या व्यक्तीला सलाबतपूर (ता. नेवासे) येथील एका खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले होते. दरम्यान तेथील डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ही व्यक्तीला नेवासे फाटा येथील विलगिकरण कक्षात सोमवारी (ता. १३) २९ वर्षीय मुलांसह दाखल झाली. दोन दिवसांपूर्वीच या व्यक्तीचा स्राव नमुने पुणे येथे पाठवण्यात आले होते. त्यात ही व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह निघाली आहे. तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांनी तातडीने सलाबतपुर येथे जाऊन या व्यक्तीवर उपचार करणारे डॉक्टरांसह त्या व्यक्तीच्या मुलाला विलगिकरणा कक्षात दाखल करून त्यांचे तातडीने घशातील स्राव नमुने तापासणीसाठी पाठवले. दरम्यान कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीची चौकशी केली असता ती व्यक्ती कोणाच्याच संपर्कात न आल्याचे सांगत असल्याने तालुका प्रशासनाची डोकेदुखी झाली आहे. दरम्यान या व्यक्तीच्या मुली संगमनेर येथे दिलेल्या आहेत. ही व्यक्ती त्यांच्याकडे किंवा त्या यांच्याकडे आल्या असतील असा संशय प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

तहसीलदार रुपेश सुराणा म्हणाले, सदर व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून त्याच्याबरोबर विलगिकरणा त असलेल्यला त्याचा मुलगा व त्याच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर यांचे स्राव नमुने घेतले असून त्यांना विलगिकरण कशात दाखल केले आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Corona report of a person in Shirasgaon in Nevasa taluka is positive