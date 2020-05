नगरमध्येच होणार "कोरोना टेस्ट'; सुरवातीला रोज शंभर चाचण्या

नगर : प्रशासनाने जिल्हा रुग्णालयातच कोरोना चाचणी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न सुरू असून, रोज त्याचा आढावा घेतला जात आहे. जिल्हा रुग्णालयातच कोरोना चाचणी झाल्यास लवकर अहवाल मिळून वेळेसह पैशांची बचत होईल. शिवाय कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंगला मदत होणार आहे. जिल्हा रुग्णालयात कोरोना चाचणीसाठी यंत्रणा नसल्यामुळे, कोरोना संशयितांच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी पुण्याला पाठवावे लागत असत. त्यासाठी स्वतंत्र रुग्णवाहिकेतून हे स्राव पुण्याला घेऊन जावे लागत असे. दिवसभरात सर्व स्राव गोळा झाल्यानंतर ते पाठविले जात. परिणामी, अहवाल येण्यास उशीर लागत होता. वेळेसह पैशांचा अपव्यय होत होता. त्यामुळे प्रशासनाने आता नगरमध्ये कोरोना चाचणी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबाद येथे प्रशिक्षण कोरोना चाचणी केंद्रासाठी आवश्‍यक मशिनरी उपलब्ध झाली असून, ती कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्रात जिल्हा रुग्णालयातील लॅबमधील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले असून, त्यांना औरंगाबाद येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येत आहे. या तपासणीसाठी मायक्रो बायोलॉजिस्ट व एका डॉक्‍टराची आवश्‍यकता आहे. त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात मायक्रो बायोलॉजिस्ट पदासाठी अर्ज मागविले असून, एकूण 29 जणांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातील आठ जण पात्र आहेत. त्यातून एकाची निवड होणार आहे. सुरवातीला रोज 100 चाचण्या तसेच याच विभागासाठी एक डॉक्‍टर पदासाठी एकाचा अर्ज आला आहे. या दोन्ही पदांवरील नियुक्‍त्या झाल्यानंतर प्रत्यक्ष चाचणीला सुरवात होणार आहे. चाचणी केंद्रात सुरवातीला रोज 100 चाचण्या होतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. परंतु प्रत्यक्ष हे केंद्र सुरू झाल्यानंतरच त्यात किती तपासण्या होतील, हे स्पष्ट होणार आहे. सर्व मशिनरी उपलब्ध कोरोना चाचणी केंद्रासाठी सर्व मशिनरी उपलब्ध झाली असून, केंद्र उभारणीचे काम वेगात सुरू आहे. या केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे सुरू आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोना चाचणी केंद्र लवकरच सुरू होईल.

- डॉ. प्रदीप मुरंबीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक हे होणार फायदे नमुने वाहतूक थांबेल

पैशांची बचत होणार

अहवाल लवकर मिळणार

"कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग'ला वेळ मिळेल

