पूर्ण गावाचीच केली कोरोना टेस्ट, लग्नांतून बाधले होते गाव

जामखेड : दिघोळ (ता. जामखेड) येथे वास्तव्यास असणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांची कोरोना चाचणी तालुका प्रशासनाने केली. दहा दिवसांपूर्वी हाती घेतलेली ही मोहिमी काल पूर्ण झाली. गावातील तब्बल 250 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. पहिल्या दोन दिवसांत आढळलेले सत्तर जण बरे होऊन गावात परतले आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला कोरोनाचा संसर्ग दिघोळमध्ये पोहचला. सुरुवातीवासूनच कोराना तपासणी करण्यासाठी ग्रामस्थांनी "असहकार' पुकारला होता. तहसीलदार विशाल नायकवाडे, गटविकास अधिकारी पी. पी. कोकणे, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बोराडे, पोलिस उपनिरीक्षक जानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आठ तुकड्या तपासणीसाठी तैनात करण्यात आल्या. त्यांच्या मदतीला पोलिस कर्मचारीही देण्यात आले. अखेर बळाचा वापर करून ग्रामस्थांची तपासणी करण्याची वेळ आरोग्य पथकावर आली. आरोग्याधिकारी, आशा सेविका, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, अशा चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या तुकड्यांनी दहा दिवसांपूर्वी सुरू केलेली तपासणी मोहीम आज पूर्ण झाली. गावातील 2175 व्यक्तींची कोरोना तपासणी करण्यात आली. त्यात जवळपास 252 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. गावाची लोकसंख्या 2480 असून, काही ग्रामस्थ कामधंद्यानिमित्त बाहेर गेले आहेत. त्यामुळे त्यांची तपासणी बाकी आहे. कुटुंबाने घेतले कोंडून

एका कुटुंबातील सहा व्यक्तींनी घराला बाहेरून कुलूप लावून स्वतःला कोंडून घेतले होते. याची माहिती मिळाल्यानंतर आरोग्य पथकाने पोलिसांच्या मदतीने घराचे कुलूप तोडून या सहा व्यक्तींची कोरोना चाचणी केली. त्यातील चौघे जण पॉझिटिव्ह निघाले. या व्यक्तींची माहिती मिळाली नसती, तर दहा दिवस राबविलेली मोहीम अपयशी ठरली असती, अशी भीती आरोग्य पथकाने व्यक्त केली.

Web Title: Corona test of the whole village