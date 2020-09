प्रवराच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची कोरोना टेस्ट होणार मोफत

लोणी ः कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील सर्व कर्मचाऱ्यांची स्रावतपासणी मोफत करणार असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. प्रवरा उद्योगसमूहाने सामाजिक बांधिलकी म्हणून कर्मचाऱ्यांची कोविड चाचणी करून घेण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, गणेश सहकारी साखर कारखाना आणि डॉ. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची कोविड चाचणी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे मेमोरिअल हॉस्पिटलच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. त्यात बाधित आढळलेल्या रुग्णांना उपचारांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

लॉकडाउननंतर आता शहरी आणि ग्रामीण भागात नागरिकांची वर्दळही वाढली असून, कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. त्यामुळे प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, कोरोना चाचणी मोफत करण्याचा निर्णय घेतला. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटलच्या सहकार्याने ही चाचणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवरानगर येथे कारखाना कार्यस्थळावर कोरोना चाचणी केंद्राची उभारणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. रोज दोनशे चाचण्या करण्यात येतात. आतापर्यंत 1487 जणांची तपासणी करण्यात आली. याचप्रमाणे प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेतही नियोजन करून, कर्मचाऱ्यांच्या स्रावतपासणीचा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

