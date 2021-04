राहुरीत पाच दिवसांपासून कोरोना लसीकरण ठप्प, डोसचा तुटवडा

राहुरी : तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या दिवसागणिक वाढत आहे. ज्येष्ठ नागरिक कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत; परंतु लस शिल्लक नसल्याने मागील पाच दिवसांपासून लसीकरण ठप्प आहे. लस घेण्यासाठी बऱ्याच वेळा ज्येष्ठ नागरिक आढेवेढे घेतात. लसीकरणानंतर होणाऱ्या त्रासाच्या गैरसमजातून त्यांची मानसिक तयारी नसते. मात्र, त्यांच्या मनातील भीती कमी करण्यात आल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांनी शासकीय रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी हेलपाटे मारण्यास सुरवात केली. राहुरी तालुक्‍यातील तीन ग्रामीण रुग्णालये व पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोरोना लसीकरण सुरू होते. पाच दिवसांपासून तेथे लस उपलब्ध होत नसल्याने, तसेच जिल्हा रुग्णालयातून लस मिळत नसल्याने लसीकरण मोहीम ठप्प झाली आहे.

वांबोरी, ताहाराबाद ग्रामीण रुग्णालयांतील लस संपली आहे. पाच दिवसांपासून लाभार्थी हेलपाटे घालत आहेत. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला लस मागितली आहे.

- डॉ. श्रीकांत पाठक, वैद्यकीय अधीक्षक, राहुरी ग्रामीण रुग्णालय

Web Title: Corona vaccination stalled for five days in Rahuri