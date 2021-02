कोरोना लस आली तुमच्या दारात ः नगरमध्ये ४८ ठिकाणी होणार लसीकरण

नगर ः ः जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वांना एकाच वेळी जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. यात चार हजार 752 जणांना 48 केंद्रांवर लसीकरण करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आले आहे. जिल्ह्यासाठी लसीचे 32 हजार 900 डोस उपलब्ध झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रासाठी त्यांपैकी साडेसात हजार व लष्करातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 310, तर उर्वरित 25 हजार 400 डोस ग्रामीण भागासाठी दिले आहेत. जिल्ह्यात 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणास सुरवात झाली. यामध्ये सर्वच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्या डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी कोविड ऍपमध्ये झालेली आहे, त्यांना लसीकरण करण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. महापालिका हद्दीत आठ, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात एकूण 14 ठिकाणी लसीकरण करण्यात येत आहे. याबरोबरच एक दिवसासाठी जिल्ह्यातील 48 ठिकाणी लसीकरण होणार आहे. त्यात प्रत्येक केंद्रावर 100 लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राहाता तालुक्‍यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत तसेच जामखेडमध्ये तीनपैकी एकाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लसीकरण होणार आहे. जिल्ह्यामध्ये 16 जानेवारीपासून आजअखेरपर्यंत 20 हजार 564 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे आरोग्याधिकारी डॉ. संदीप सांगळे यांनी दिली. हेही वाचा - कुत्र्यांनी माळरान उकरताच बाहेर आला माणूस लसीकरण होणारी ठिकाणे

नगर ः वाळकी, चास, जेऊर. अकोले ः ब्राह्मणवाडा, कोतूळ, विठे, म्हाळादेवी, शेंडी. जामखेड ः अरणगाव. कोपरगाव ः पोहेगाव, दहेगाव बोलका, टाकळी, ब्राह्मणगाव. कर्जत ः कुळधरण, राशीन, मिरजगाव. नेवासे ः नेवासे खुर्द, टोका, सोनई. संगमनेर ः बोटा, धांदरफळ, निमगाव जाळी. पारनेर ः रुईछत्रपती, भाळवणी, अळकुटी, खडकवाडी. पाथर्डी ः मिरी, खरवंडी कासार, तिसगाव. शेवगाव ः हातगाव, दहेगाव बोलका. राहुरी ः मांजरी, देवळाली प्रवरा, उंबरे. राहाता ः दाढ, अस्तगाव, डोऱ्हाळे, सावळीविहीर, वाकडी, कोल्हार, लोणी, पुणतांबे. श्रीगोंदे ः आढळगाव, लोणी व्यंकनाथ, बेलवंडी, कोळगाव. श्रीरामपूर ः बेलापूर, उंदीरगाव, माळवाडगाव. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Corona vaccination will be conducted at 48 places in Ahmednagar