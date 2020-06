नगरमध्ये कोरोनाचा जोरदार फैलाव...आणखी बारा जण पॉझिटिव्ह 

नगर ः शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा जोरदार फैलाव होऊ लागला आहे. नागरिकांनी अति दक्षता घेण्याची गरज आहे. आज तब्बल आणखी बारा कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे. त्यात संगमनेर सात, पारनेर, नगर शहर प्रत्येकी दोन, अकोले तालुक्‍यातील एका जणाचा समावेश आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या 296वर पोचली आहे. आज आणखी आठ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आल्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 245वर पोचली आहे. हेही वाचा ः बघा बया, पवार साहेबांचा नातू रिक्षा चालवितोय ! आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार कोल्हेवाडी (संगमनेर) येथील 44 वर्षांचा व 60 वर्षांचा पुरूष, तसेच राजवाडा (संगमनेर शहर) 38 वर्षीय महिला, दिल्ली नाका येथील 42 वर्षांचा पुरुष, नाईकवाडपुरा येथील 65 वर्षांची महिला व 36 वर्षांचा पुरुष, भारत नगर येथील 70 वर्षीय पुरुषाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय गोरेगाव (पारनेर) येथील 30 वर्षांचा पुरुष, भोयरे पठार येथील 28 वर्षांचा पुरुषाचा समावेश आहे. यापूर्वीच्या बाधित झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कामुळे यांना संसर्ग झाला आहे. नगर शहरातील झेंडीगेट येथील 54 वर्षांचा पुरुषाला, नालेगाव येथील 58 वर्षीय महिला, कोतूळ (अकोले) येथील 48 वर्षांचा पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. अवश्‍य वाचा ः कोपर्डीच्या पुनरावृत्तीची चर्चा...डोणगावातील मुलीच्या मृत्यूचे गूढ वाढले आणखी आठ जणांची कोरोनावर मात

अहमदनगर जिल्ह्यातील आणखी आठ रुग्णांनी कोरोनावर मात मिळवली. त्यात नगर शहर चार, राहाता तीन, संगमनेर येथील एकाचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत करून त्यांना निरोप दिला. त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 245 झाली आहे.

Web Title: Corona's strong spread in the city ... Twelve more positive