आंबी खालसामध्ये मोरांची संख्या अचानक झाली कमी

बोटा ( अहमदनगर ) : चार पाच महिन्यात गावात दिसणारे मोर अचानक कमी झाल्याचे लक्षात आल्याने संगमनेर तालुक्यातील आंबी खालसा गावातील नागरिकांची चिंता वाढली आहे . मागील पाच वर्षात गावानजीक असलेल्या पानसवाडी व जोठेवाडी हा परिसर सतत मोरांच्या आवाजाने गुंजलेला असायचा . मात्र काही तरूण फेरफटका मारण्यासाठी गेले असता तेथे त्यांना मृत मोरांचे अवशेष सापडले . ही बातमी गावभर पसरली . मोरांच्या हत्येमागे वन्यप्राणी किंवा अज्ञात समाजकंटकाची टोळी यापैकी नेमके कोणते कारण असावे . अशी चर्चा सुरू झाली . या दरम्यान गावातील काही जागृत तरूणांनी ही बाब वनविभागाच्या लक्षात आणली . तर वनविभागाच्या लगत असलेल्या शेतात मोरांच्या दर्शनाने आनंद व्हायचा . सध्याच्या मोरांच्या शिकारीबाबत शासन उदासीन असल्याचे दुः ख वाटते . अशा परिस्थितीत उर्वरीत मोरांची काळजी घेणे गरजेचे झाले आहे . अशी खंत बाळासाहेब ढोले , राजेंद्र गाडेकर , दत्तात्रय भुजबळ , अंकुश गाडेकर , पांडुरंग भुजबळ , बाळासाहेब गाडेकर , अर्जुन गाडेकर , साईनाथ भुजबळ यांनी व्यक्त केली . मोरांच्या शिकारप्रकरणी पानसवाडी व जोठेवाडी येथील परिसराची पाहणी सुरू केली असून या बाबतचा अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास पाठवला जाईल , अशी माहिती वनरक्षक श्रीमती पवार यांनी दिली . संपादन : अशोक मुरुमकर

