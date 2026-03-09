Youth Cricket Celebration: भारताचा अंतिम सामन्यात धावांचा अभिषेक; तरुणाईकडून फटाक्यांची आतषबाजी, तीन पिढ्या एकत्र बसून घेतात क्रिकेटचा आनंद!

अहिल्यानगर: टी २० विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारताविरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झाला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला फलंदाजी करण्यास न्यूझीलंडने पाचारण केल्यापासूनच तरुणाईमध्ये जल्लोष सुरु होता. तो विजयानंतरही कायम होता..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारताविरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झाला. भारतीय संघाने सुरवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. विश्वचषकात भारतीय संघाकडून प्रथमच शतकी भागीदारी झाली. यामध्ये अभिषेक शर्माने २१ चेंडूत ५२ धावा केल्या. तसेच संजू सॅमसनेही आक्रमक फलंदाजी करत त्याला साथ दिली..या दोघांच्या आक्रमक फलंदाजीने भारतीय संघाने दमदार सुरवात केली. अंतिम सामना हा सामना रविवारी असल्यामुळे सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना घरी बसून सामन्याचा आनंद लुटता आला. दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरु असल्या तरी विद्यार्थ्यांनी या सामन्याचा आनंद लुटला. पालकांनीही विद्यार्थ्यांना सामन्याचा आनंद घेऊ दिला..तीन पिढ्या एकत्र बसून घेतात क्रिकेटचा आनंदपूर्वी घरोघरी टीव्ही नसल्याने अनेकजण एकमेकांच्या घरी बसून कार्यक्रम पाहण्याचा आनंद लुटत होते. कालांतराने घरोघरी टीव्ही आले. त्यामुळे प्रत्येकजण आपल्या घरीच टीव्ही पाहात आहेत. परंतु अहिल्यानगर शहरातील क्रिकेटप्रेमी दत्तात्रय भागानगरे यांच्या घरी १९९०साली टीव्ही आणण्यात आला. तेव्हापासून त्यांच्या घरी गल्लीतील तरुणाई येऊन क्रिकेट पाहण्याचा आनंद लुटत आहे. विशेष म्हणजे क्रिकेट प्रेमींना भागानगरे कुटुंबाकडून भारताच्या प्रत्येक सामन्याच्या वेळी चहा व नाट्याची सोय केली जाते. भारताने विजय मिळविल्यानंतर दत्तात्रच भागानगरे तरुणांच्या आनंदात सहभागी होतात. विशेष म्हणजे तरुणांनाही आपलेच घर असल्यासारखे वाटते. अनेकजण आपल्या घरी क्रिकेटचा सामन्याचा आनंद लुटण्याऐवजी भागानगरे यांच्या घरी येऊनच सामना पाहत आहेत..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...रंगपंचमीची सहा वाजेपर्यंतच धूमरंगपंचमीची धूम रात्री उशिरापर्यंत दरवर्षीच रंगत असते. परंतु शहरासह जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतच झूम सुरु होती. सायंकाळी सहानंतर तरुणांनी घर येऊन टीव्ही पुढे बैठक मारली. टी २०चा अंतिम सामन्याचा आनंद लुटला. दिवसभर रंगात न्हावून निघालेली तरुणाई ७ नंतर क्रिकेटमय झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.