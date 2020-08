धक्कादायक! तर कृषी विद्यापीठच ठरू शकते कोरोना संसर्ग प्रसार केंद्र

राहुरी ( अहमदनगर ) : राहुरी कृषी विद्यापीठ येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये रॅपिड अँटिजेन चाचणीसाठी सध्या गर्दी उसळत आहे . या गर्दीत कोरोनाबाधित संशयित रुग्ण उभे असतात . सोशल डिस्टन्सिंग नाही , मास्क नाही , गर्दीच्या नियंत्रणासाठी एकही पोलिस कर्मचारी नाही . त्यामुळे कोविड केअर सेंटरच कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढण्यास अनुकूल ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे . कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी महसूल प्रशासन वारंवार खबरदारीच्या उपाययोजना जाहीर करीत आहे . विविध निर्बंध लादले जात आहेत . त्याला पोलिस प्रशासनाची साथ मात्र कमी पडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे . कृषी विद्यापीठ येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये रॅपिड अँटिजेन चाचण्या केल्या जातात . त्यासाठी सकाळपासून नागरिकांची गर्दी असते . त्यांतील दहा - पंधरा जण तरी रोज बाधित आढळतात . नियम पाळण्यात येत नसल्याने , तेथून कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे . आरोग्य विभागाचे कर्मचारी जिवावर उदार होऊन , अत्यल्प साधनसामग्रीत रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करीत आहेत . तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यावर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून असतात . मात्र , पोलिस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याची चर्चा आहे . चाचणीसाठी रांगेत उभ्या असलेल्या वृद्ध नागरिकांना पिण्याचे पाणी , बैठक व्यवस्था नाही . पोलिस नसल्याने सुरक्षा नियमही पाळले जात नाहीत . कोरोना संकटाच्या काळात पोलिस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांनी नाकर्तेपणाची भूमिका बाजूला ठेवून संसर्ग रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाला साथ द्यावी , अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Crowd for corona inspection at Agricultural University covid Center in Rahuri