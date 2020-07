म्हणे बांधावर खत देणार... येथे रांगेत उभा राहूनही मिळेना; शेतकऱ्यांमध्ये संताप

अकोले ( अहमदनगर ) : सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खत देणार होते , परंतु तसे झाले नाही आणि आता अकोल्यात युरियाच्या एका गोणीसाठी जीव धोक्यात घालून शेतकऱ्यांनी खतासाठी प्रचंड गर्दी केली . शेतकरी आधार कार्ड घेऊन कृषी सेवा केंद्रच्या पुढे गर्दी करून पहाटपासून उभे राहत आहेत . राजूरलाही शेतकरी खतासाठी गर्दी करत आहेत . अकोले शहरात कोरोनाचा रुग्ण सापडला आहे . त्यामुळे येथे सात दिवसासाठी लोकडाऊन आहे . कृषी सेवा केंद्रांना परवानगी असली तरी सोशल डिस्टन्सींग पळणे गरजेचे आहे . ही जबाबदारी कृषी सेवा केंद्राची आहे . शहरातील अभिषेक कृषीसेवा केंद्रात 250 युरियाच्या गोण्या आल्या आहेत . परंतु या केंद्राने फक्त 80 गोण्याची टोकन दिल्याने शेतकरी आक्रमक झाले . शेवटी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत स्वतः 80 टोकन वाटले . परंतु टोकन न मिळालेल्या शेकऱ्यांना मात्र प्रचंड गोंधळ सुरू केला . अखेर अकोले तालुका कृषी अधिकारी गोसावी यांनी प्रत्येक्ष शेतकऱ्यांनची भेट घेऊ त्यांचे समाधान केले . शिल्लक असेल ते खत घेऊन बाकीच्या शेतकऱ्यांना खत देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांचे समाधान झाले . सध्या बाजरीचे शेतात उभी आहे . पाऊस झाला आहे वेळेत खते न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे . सरकारने शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त युरिया उपलब्ध करून द्यावा , अशी मागणी शेतकरी करत आहेत . राजूर येथेही फक्त 445 गोण्या खत उपलब्ध असल्याने त्यापैकी 60 गोण्या माउली कृषी केंद्र आंभोळ याना तर 385 गोण्या प्रत्येक शेतकरी अशा 385 शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या . उर्वरित 200 शेतकऱ्यांना खताविनाच पारत जावे लागले . याबाबत तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी यांनी तालुक्यात सात केंद्रात युरिया सप्लाय कमी आल्यामुळे अडचण होती . मात्र आज पूर्ववत युरिया मिळणार असल्याचे सांगितले .

संपादन : अशोक मुरुमकर

